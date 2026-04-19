Gobierno colombiano le mete más refuerzos a la seguridad y el control de la frontera con Ecuador

–El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció este domingo desde la misma línea limítrofe, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro adoptó nuevas medidas para garantizar la seguridad de frontera en la frontera con Ecuador. “No permitiremos que los grupos criminales, que buscan lucrarse con rentas ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando afecten los indicadores de seguridad en el departamento de Nariño, que han sido positivos durante el último año», afirmó.

El titular de la cartera de Defensa informó que se dispuso la llegada de 200 agentes de policía adicionales y 270 soldados, así como el aumento de las capacidades marinas y fluviales para el control territorial y la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de los Gaula militares, así como la activación de servicios de asesoría sobre cámaras de vigilancia para municipios.

El ministro Sánchez comentó que “se hizo el movimiento de la patrullera ARC 20 de Julio, la más grande construida en Colombia, que ya hizo una incautación de 2,4 toneladas de droga y continúa desplegada en el Pacífico para proteger nuestros mares y afectar críticamente al narcotráfico».

“También llega una patrullera de costa nueva que se une a otra que ya se encuentra en la zona; se adquirió un bote Arcángel y también un bote fluvial para la infantería de marina», comentó el titular de la cartera.

Anunció que llegarán dos pelotones blindados para garantizar el movimiento de las tropas, así como reuniones para fortalecer las operaciones internacionales de la fuerza pública y de los pasos fronterizos.

“Nuestro compromiso es total contra los narcotraficantes, el crimen transnacional y los contrabandistas que buscan desestabilizar la zona fronteriza», reiteró el ministro de Defensa.