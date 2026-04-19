Cortes de luz este lunes 20 de abril de 2026 en Bogotá, Mosquera, Funza, Chía y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 20 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Funza, Chía y Zipaquirá.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Baquero. De la calle 62 a la calle 64, entre la carrera 19 y la carrera 21. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Simón Bolívar. De la calle 77 a la calle 79, entre la carrera 63 y la carrera 65. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Los Tres Reyes. De la carrera 76 a la carrera 78, entre la calle 60 sur y la calle 62 sur. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Tintal. De la carrera 105 a la carrera 107, entre la calle 12 y la calle 14. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Lombardía. De la calle 142 a la calle 144, entre la carrera 110 y la carrera 112. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Ortezal. De la carrera 42 a la carrera 45, entre la calle 21 y la calle 23. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Mosquera, Cundinamarca

Altos de San Juan. De la calle 9 a la calle 13, entre la carrera 11 y la carrera 14. Desde las 9:15 a. m. hasta las 6:15 p. m.

Funza, Cundinamarca

Vereda Florida. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sectores Bojacá y Calahorra. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

De la calle 3 a la calle 5, entre la carrera 26 y la carrera 28. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.