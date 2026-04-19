-Dólar TRM: $3,593.14 (vigente 20 de abril)

-Euro $ 4,253.00

-Bitcoin US$ 77.264,50

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 407,81

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,35

-Petróleo Brent US$ 85,12

-Oro-Compra Banco de la República $ 529.293,66