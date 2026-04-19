Trump reporta la incautación de un buque de carga iraní que intentó burlar el bloqueo estadounidense (VIDEO)

–(Imagen captura de pantalla X @CENTCOM). El presidente Donald Trump anunció la incautación este domingo de un buque de carga iraní en el golfo de Omán por las fuerzas estadounidenses, en medio de bloqueo del estrecho de Ormuz por Washington.

«Hoy, el buque de carga con bandera iraní llamado Touska, de casi 275 metros de longitud y con un peso similar al de un portaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, pero no lo consiguió», escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Según el presidente, el destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU. USS Spruance interceptó al Touska y emitió una advertencia para que se detuviera. Sin embargo, la tripulación iraní se negó a obedecer, por los estadounidenses detuvieron el avance del buque «abriendo un agujero en la sala de máquinas».

«En estos momentos, los marines estadounidenses tienen el buque bajo su custodia. […] ¡Tenemos la custodia total del buque y estamos inspeccionando su contenido!», manifestó Trump, agregando que el buque iraní está sujeto a sanciones del Tesoro de EE.UU. «debido a su historial de actividades ilegales».

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó este domingo el video del momento del ataque estadounidense contra el buque de carga iraní Touska, que intentó «burlar» el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Washington.

En el video se puede ver como el buque de guerra estadounidense dispara varias veces contra la nave iraní.

«El destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) interceptó al M/V Touska mientras navegaba por el norte del mar Arábigo a 17 nudos con destino a Bandar Abbas, Irán. Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron al buque iraní de que estaba violando el bloqueo estadounidense», comunicó el organismo.

Según el Centcom, la tripulación estadounidense hizo una serie de advertencias al buque iraní durante seis horas, pero la embarcación siguió su rumbo. Entonces, el destructor ordenó la evacuación de la sala de máquinas del Touska y disparó varios proyectiles con un cañón MK 45 de 5 pulgadas contra la sala. «Posteriormente, infantes de marina estadounidenses de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que permanece bajo custodia estadounidense», indicó.

El organismo militar aseguró que las fuerzas estadounidenses «actuaron de manera deliberada, profesional y proporcional para garantizar el cumplimiento del bloqueo» y señaló que, desde su inicio, 25 buques mercantes han recibido la orden de dar la vuelta o regresar a un puerto iraní. (Información RT).