Vance encabezará delegación de EE.UU en negociación con Irán, pero el régimen iraní no ha definido si participa o no

-El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, encabezará la delegación estadounidense para las conversaciones con Irán en Pakistán, declaró este domingo un funcionario de la Casa Blanca.

Más temprano, el presidente Donald Trump había anunciado que enviaría negociadores a Islamabad, pero afirmó que Vance, quien encabezó la última ronda de conversaciones con Teherán en Islamabad, no haría el viaje.

Sin embargo, las agencias de noticias Fars y Tasnim, que citaron fuentes anónimas, reportaron que Irán todavía no ha definido si participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán y que «el ambiente general no puede calificarse de muy positivo».

Fars citó a una fuente que señaló que el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes es una condición previa para las conversaciones.

IRNA, por su parte, destacó «las exigencias poco razonables y poco realistas de Washington, los frecuentes cambios de postura, las constantes contradicciones y la continuación» del bloqueo naval. «En estas circunstancias, no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas», afirmó.

Además, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que la guerra contra EE.UU. e Israel podría reanudarse en cualquier momento.

«Hoy seguimos firmes, y estamos preparados en cualquier momento si el enemigo comete un error, porque no confiamos en el enemigo, e incluso ahora mismo, mientras estamos aquí sentados, podría iniciar una guerra. Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas en el campo [de batalla]», declaró Ghalibaf. (Información DW y RT).