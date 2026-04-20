Cortes de luz este martes 21 de abril de 2026 en Bogotá, Soacha, Funza y Cota

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 21 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza y Cota, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Restrepo Occidental. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 17 Sur a calle 19 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Castellana. De la calle 94 a calle 96 entre carrera 46 a carrera 48 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Pardo Rubio. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 45 a calle 47 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Mochuelo Alto Rural. Vereda Mochuelo Alto – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 32 a carrera 34 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Los Ejidos. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 39 a carrera 41 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ortezal. De la carrera 41 a carrera 43 entre calle 19 a calle 21 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Veracruz. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Estoril. De la calle 101 a calle 103 entre carrera 45 a carrera 47 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Villa del Prado. De la calle 170 a calle 172 entre carrera 55 a carrera 57 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Bella Suiza. De la calle 130 a calle 135 entre carrera 6 a carrera 10 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio El Contador. De la carrera 15 a carrera 19 entre calle 133 a calle 137 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Lisboa. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 133 a calle 135 – Desde las 12:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio La Esperanza Sur. De la calle 83 Sur a calle 85 Sur entre carrera 8 Este a carrera 10 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Barrio Soacha. De la calle 45 Sur a calle 47 Sur entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Funza, Cundinamarca

Vereda Florida. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cota, Cundinamarca

Vereda Siberia. Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.