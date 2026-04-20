Hasta este 20 de abril hay plazo de aportar  ideas para la Rendición de Cuentas 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) te invita a participar y a decir qué temas, preguntas o inquietudes quisieras que se aborden en la Rendición de Cuentas 2026. Lo que tú propongas puede marcar la agenda de este espacio.

Entre el 10 y 20 de abril de 2026 puedes compartir tus ideas. No importa si haces parte de una organización, de la academia, del sector privado o si participas como ciudadano o ciudadana: tu voz es clave para que este ejercicio sea más claro, útil y cercano.

Este es un espacio para construir juntos, fortalecer la transparencia y hacer que la rendición de cuentas tenga sentido para la gente.

Recuerda: tienes tiempo de participar hasta el 20 de abril de 2026.

Deja tus preguntas y temas en el siguiente enlace: https://forms.gle/kwT7zgParosb6wA17

La Rendición de Cuentas no es solo contar: es escucharte.