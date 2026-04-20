Conozca la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha en la semana del 20 al 24 de abril de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá y del municipio de Soacha con cortes de agua del 20 al 24 de abril de 2026

Lunes 20 de abril de 2026

Localidad de Engativá

Ángeles. De la calle 66 a la calle 72, entre la carrera 96 a la carrera 102. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Martes 21 de abril de 2026

Localidad de Engativá

Normandia y Compensar. De la calle 26 a la calle 63, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Chapinero

Porciúncula. De la calle 72 a la calle 76, entre la carrera 13 a la carrera 20. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de San Cristóbal

El Pinar. De la carrera 10A este a la transversal 13D este, entre la diagonal 51A sur a la calle 54 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Soacha en Cundinamarca

Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignacio, Nemesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles, Villa Flor, El Cedro, Villa Sofía, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir, Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita. De la carrera 4 a la carrera 27, entre la calle 2 sur a la diagonal 28 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II. De la calle 53C bis sur a la calle 57C sur, entre la carrera 61 sur a la carrera 71B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Suba

Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta Vereda, Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcazar y Villa Elisa. De la diagonal 157 a la calle 127C, entre la carrera 72 a la carrera 79C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 10 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Casa Blanca Suba Urbano. De la carrera 45 a la carrera 107, entre la calle 235 a la calle 245. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación macromedidor.

Miércoles 22 de abril de 2026

Localidad de Suba

Cantagallo, Britalia y Granada Norte. De la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 a la calle 170. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Suba

Gilmar, Portales Norte, San José V Sector, Casa Blanca Suba e Iragua. De la carrera 57 a la carrera 75, entre la calle 153 a la calle 170. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante.

Localidad de Engativá

Boyacá Real, Santa Helenita y Tabora. De la calle 66A a la calle 72, entre la carrera 72 a la carrera 86. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Lusitania. De la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 68 a la carrera 68D. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 6:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Tunjuelito

Venecia Occidental, San Vicente Ferrer y Muzú. De la avenida Calle 56A sur a la avenida Calle 45 sur, entre la carrera 32 a la transversal 60. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy. De la diagonal 2 a la calle 38C sur, entre la carrera 78K a la avenida Carrera 80. También de la avenida Calle 6 a la calle 37 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K, y de la avenida Calle 6 a la calle 26 sur, entre la carrera 78B a la avenida Carrera 72. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Jueves 23 de abril de 2026

Localidad de Suba

Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita de Suba y Santa Cecilia. De la carrera 129 a la carrera 161, entre la calle 129 a la calle 140. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de medidor.

Localidad de Usaquén

La Cita y Santa Teresa. De la carrera 4 a la carrera 8G, entre la calle 164A a la calle 170. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante.

Localidad de Engativá

Aeropuerto El Dorado. De la calle 26 a la calle 51, entre la carrera 93 a la carrera 112. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal y Provivienda Oriental. De la avenida Calle 6 a la calle 26 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de San Cristóbal

La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes y San Martin Sur. De la transversal 4 este a la carrera 5A, entre la calle 34 sur a la calle 43 sur. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio y Villa Anny. De la avenida Calle 43 sur a la calle 56 sur, entre la avenida Carrera 86 a la avenida Carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto. De la carrera 14 a la avenida Carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Viernes 24 de abril de 2026

Localidad de Engativá

Villa Luz. De la calle 63 a la calle 66A, entre la carrera 72 a la carrera 86. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.