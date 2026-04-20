-Dólar TRM: $3,573.30 (vigente 21 de abril)

-Euro $ 4,244.30

-Bitcoin US$ 76.288,20

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 407,91

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,28

-Petróleo Brent US$ 88,75

-Oro-Compra Banco de la República $ 534,517,92