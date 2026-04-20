Así opera el pico y placa en Bogotá para la semana del 20 al 26 de abril

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de abril de 2026, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 20 al 26 de abril

Lunes 20 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 21 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 22 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de abril: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de abril: no aplica la medida de pico y placa.

¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

Recuerda que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Ten en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.