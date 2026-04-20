Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 20 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 20 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1861 – La 5ta 8 – Tarde 3667 – La 5ta 8
Culona
Día 3540 – Noche
Astro Sol
6088 – Signo Aries
Pijao de Oro
4397 – La 5ta 5
Paisita
Día 7177 – La 5ta 8 – Noche
Chontico
Día 4299 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 8671 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 4056 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 772 – Noche
Play Four
Día 7833 – Noche
Samán
Día 9681
Caribeña
Día 7276 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 0586 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 2918 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 3037 – La 5ta 3 – Tarde 7576 – La 5ta 6