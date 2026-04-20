Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 20 de abril de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 20 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 1861 – La 5ta 8 – Tarde 3667 – La 5ta 8

Culona

Día 3540 – Noche

Astro Sol

6088 – Signo Aries

Pijao de Oro

4397 – La 5ta 5

Paisita

Día 7177 – La 5ta 8 – Noche

Chontico

Día 4299 – La 5ta 1 – Noche

Cafeterito

Tarde 8671 – La 5ta 8 – Noche

Sinuano

Día 4056 – La 5ta 3 – Noche

Cash Three

Día 772 – Noche

Play Four

Día 7833 – Noche

Samán

Día 9681

Caribeña

Día 7276 – La 5ta 1 – Noche

Motilón

Tarde 0586 – La 5ta 9 – Noche

Fantástica

Día 2918 – La 5ta 9 – Noche

Antioqueñita

Día 3037 – La 5ta 3 – Tarde 7576 – La 5ta 6