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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 20 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 20 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1861 – La 5ta 8 – Tarde 3667 – La 5ta 8

    Culona
    Día 3540 – Noche

    Astro Sol
    6088 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    4397 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 7177 – La 5ta 8 – Noche

    Chontico
    Día 4299 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8671 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 4056 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 772 – Noche

    Play Four
    Día 7833 – Noche

    Samán
    Día 9681

    Caribeña
    Día 7276 – La 5ta 1 – Noche

    Motilón
    Tarde 0586 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 2918 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3037 – La 5ta 3 – Tarde 7576 – La 5ta 6

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