Inician nuevas obras en la Estación 5-Hospital Kennedy del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que esta semana iniciaron las nuevas obras en la Estación 5-Hospital Kennedy, sobre la av. Primero de Mayo entre las calles 40 sur y 39 sur. ¡Si transitas por la zona, atiende la señalización y programa tus recorridos con tiempo!

Se avanzará con el izaje de cubierta, pasarelas y plataforma en la avenida Primero de Mayo entre las calles 40 sur y 39 sur.

Horario de cierre: 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

Las actividades de obra se realizarán en dos etapas de manera no simultánea:

Etapa 1

Se hará cierre total de la calzada norte y andén norte de la av. Primero de Mayo, entre las calles 40 sur y 39 sur.

Etapa 2:

Se hará cierre total de la calzada sur de la av. Primero de Mayo, entre las calles 40 sur y 39 sur.

Avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Al avance de las obras que se extienden a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto, que con corte al 31 de marzo de 2026 registraron un porcentaje del 75,50 %, se suma la llegada en abril de 2026 del noveno tren del sistema, que partió el pasado 21 de febrero desde la ciudad de Qingdao, China, y llegó a Cartagena el pasado 24 de marzo.