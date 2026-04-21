Datos sobre la reducción de la pobreza en Bogotá: 252.000 personas dejaron de ser pobres

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

De acuerdo con el más reciente informe de medición del Índice de Pobreza Multidimensional del DANE, en 2025, la ciudad bajó la pobreza en 3,2 puntos porcentuales, al pasar de 5,4 % a 2,2 % en 2024, mientras que la Nación solo lo hizo en 1,6 p.p., de 11,5 % en 2024 a 9,9 % en 2025.

En Bogotá, 252.000 personas dejaron de ser pobres en 2025, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que midió el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). La capital del país no solo logró este importante avance, sino que además lidera la reducción a nivel nacional, es decir, mientras que la ciudad bajó la pobreza multidimensional en 3,2 puntos porcentuales, Colombia solo lo hizo en 1,6 p.p.

Este resultado fue clave. De las 739.000 personas que salen de la pobreza en Colombia, 252.000 personas están en Bogotá. En otras palabras, una de cada tres personas que superaron la pobreza viven en Bogotá.

En total, la pobreza multidimensional en Bogotá pasó de 5,4 % en 2024 a 2,2 % en 2025, lo que evidencia una de las reducciones más significativas registradas en los últimos años.

¿Por qué Bogotá toma la delantera en la caída de la pobreza multidimensional?

Mejoran de manera considerable tres indicadores: aseguramiento en salud, acceso a servicios de salud y educación. Y al mismo tiempo, no desmejoran ninguno de los indicadores considerados en la medición pobreza multidimensional.

Bogotá logró reducir el rezago escolar en 2,3 puntos porcentuales. También hubo avances en salud: las personas sin aseguramiento disminuyeron en 3,1 puntos, y las barreras de acceso a servicios de salud cayeron en 3,5 puntos porcentuales.

En estos tres frentes la administración de Carlos Fernando Galán implementó estrategias durante el 2025, que demuestran el compromiso de la ciudad por erradicar la pobreza multidimensional.

Educación

En 2025, la mejora en términos del rezago escolar es resultado de estrategias enfocadas tanto en promover la permanencia como en recuperar y nivelar aprendizajes.

Gracias a la identificación temprana de riesgos de abandono, la simplificación de los procesos de matrícula, la entrega de apoyos como transporte, alimentación escolar y transferencias condicionadas a la permanencia escolar, el 95% de los estudiantes permaneció en el sistema educativo y el 80% se graduó a tiempo.

Además, más de 32.000 estudiantes de colegios distritales lograron recuperar aprendizajes no consolidados oportunamente. Programas intensivos en secundaria y media alcanzaron reducciones del rezago de hasta el 85% en matemáticas y el 61% en lenguaje, demostrando que es posible acelerar aprendizajes en corto tiempo y mitigar la reprobación y la repitencia.

De manera complementaria, el año pasado la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Integración Social, entregó por primera vez transferencias condicionadas a la asistencia escolar en jardines infantiles y colegios distritales, promoviendo la permanencia escolar y previniendo la deserción de más de 270 mil niños, niñas y adolescentes.

Aseguramiento en salud

Alrededor de 240.000 personas cuentan ahora con aseguramiento en salud, lo que representó una mejora de 3,2 puntos porcentuales, muy superior a la reportada para el promedio nacional, que fue de 1,3 puntos.

Adicionalmente, la Alcaldía de Bogotá implementó un modelo de salud que llega incluso a las personas que por sus condiciones no son asegurables, en su mayoría migrantes no regulares. Hoy 150 mil personas YA cuentan con un modelo de salud que los equipara.

Eliminar barreras de acceso a salud

Bogotá implementó la estrategia MÁS Bien-estar, llevando la atención primaria en salud a los hogares y los entornos, avanzando en brindar servicios de salud resolutivos, mejorando la institucionalidad de las Subredes Públicas y Capital Salud, y articulando con los servicios sociales, como el sociosanitario. Con todas estas acciones la Alcaldía de Bogotá llega a las poblaciones más vulnerables.

El resultado: el indicador de barreras a servicios de salud mejoró en 3,5 puntos porcentuales, contrario a lo que registró la Nación, en donde este indicador permaneció inmóvil.

En 2025, los avances en salud se reflejan con las siguientes medidas adoptadas:

El modelo MÁS Bien-estar llegó a las casas de 488.000 bogotanos con servicios de salud. También se agendaron más de 49.000 citas médicas en casa.

Capital Salud eliminó el requisito de autorización para el 80 % de los medicamentos e implementó modalidades de atención virtual, facilitando el acceso y reduciendo el gasto de bolsillo de sus afiliados.

En 2025, Bogotá puso en marcha 3 nuevos modelos de atención en salud: i) Servicio sociosanitario para personas mayores de 60 años, alianza entre las Secretarías de Integración Social y Salud; y ii) Casas MAS Bienestar, para atención a personas con hospitalización en casa, cuando las condiciones en sus hogares no son las adecuadas; y iii) Fortalecimiento del modelo de hospitalización en casa, el cual alcanzó 1.770 pacientes en un día, lo que representa el equivalente al uso en 7 hospitales nuevos.

Se fortalecieron las Subredes públicas y Capital Salud para mejorar el servicio que reciben los bogotanos, y la satisfacción de los usuarios; logrando además equilibrios operacionales a final de año en las Subredes.

Se fortalecieron los modelos de atención a la ciudadanía y los esquemas operacionales para llevar una mayor oferta institucional y mejorar la resolutividad en los puntos de atención.

A través de la RedCADE, más de 90.000 personas recibieron oferta en servicios de salud.

En conclusión, integrar el enfoque en salud para la población más vulnerable, junto con la eliminación de barreras de acceso a servicios sociales como educación y salud, demuestra que la política social de Bogotá sí reduce la pobreza multidimensional.