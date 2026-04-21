Rescatan a cuatro colombianas víctimas de explotación sexual en Francia; otra connacional implicada en la red de trata de personas fue capturada

–En una operación conjunta de las Policías de España, Francia y Colombia fueron rescatadas cuatro mujeres colombianas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en territorio francés. Otra mujer de nacionalidad colombiana fue capturada por presuntamente estar implicada en una red delincuencial dedicada a la trata de personas y a la prostitución. La liberación de las mujeres se logró gracias a una rápida intervención coordinada a tiempo real entre las autoridades de los tres países.

Según el informe de la Policía española, la actuación tuvo su origen en Colombia, cuando la madre de una de las víctimas contactó con la Policía Nacional de dicho país para alertar sobre una posible situación de trata que afectaba a su hija, madre de una menor de seis años.

Según manifestó, la joven residía en Colombia junto a su familia en condiciones socioeconómicas desfavorables y había sido captada a través de redes sociales mediante una oferta laboral en el extranjero.

La víctima fue contactada por un conocido que le ofreció un supuesto empleo en Francia en el sector agrícola, con la promesa de obtener elevados ingresos en un corto periodo de tiempo. Posteriormente, una mujer se encargó de gestionar todos los aspectos logísticos del viaje, incluyendo la expedición de documentación, adquisición de billetes y desplazamientos internos dentro de Colombia.

La joven fue trasladada inicialmente a Medellín y posteriormente a Bogotá, donde permaneció varios días antes de salir del país junto a la captadora y otras mujeres con documentación aparentemente en regla.

A su llegada a Francia, la víctima logró comunicarse con su madre para informarle de que había llegado en buen estado. Sin embargo, pocos días después, las comunicaciones comenzaron a ser limitadas. En contactos posteriores, realizados de forma esporádica y evitando el control de la captadora, la víctima manifestó que la situación no correspondía a lo prometido.

Indicó que le habían retirado su documentación personal -incluyendo pasaporte y documento de identidad- y que carecía de libertad de movimientos y comunicación. Asimismo, informó que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución bajo condiciones coercitivas, manteniendo relaciones sexuales incluso sin protección, sin descanso adecuado y con acceso limitado a alimentación. La víctima también señaló que tanto ella como otras mujeres se encontraban sometidas a vigilancia permanente y control estricto por parte de sus captores.

Tras la denuncia inicial en Colombia, y gracias a la estrecha cooperación existente entre la Policía Nacional de España y la de Colombia, las autoridades colombianas establecieron un canal de comunicación urgente con los agentes españoles, trasladando los hechos acaecidos y el contacto directo que estaban manteniendo con la mujer a través de una aplicación de mensajería instantánea. A través de dicha aplicación, la joven les informaba en vivo cómo estaba siendo trasladada por su captadora a un nuevo domicilio en Francia con el objetivo de continuar siendo explotada sexualmente.

Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato los mecanismos de cooperación internacional. Los agentes españoles contactaron con la Oficial de Enlace de la Policía Nacional en Francia y con el Oficial de Enlace francés en España, lo que permitió la rápida movilización de unidades policiales francesas.

Siguiendo la localización en tiempo real facilitada por las autoridades colombianas, los agentes franceses realizaron diversas comprobaciones hasta localizar en un edificio de la localidad francesa de Bourgoin-Jallieu a cuatro mujeres, incluida la víctima que había mantenido contacto con las autoridades colombianas. En ese mismo domicilio fue detenida la mujer que había acompañado a las víctimas desde Colombia, la cual desempañaba funciones de control directo sobre ellas, además de actuar como intermediaria en la publicación de anuncios en páginas web de contactos en Francia, donde se ofertaban los servicios sexuales que las mujeres eran obligadas a prestar.

La mujer detenida actuaba presuntamente bajo las órdenes de su esposo e hijo, asentados en Colombia. Ella y las víctimas habrían llegado a Francia en febrero de 2026, iniciando un recorrido por distintas ciudades, entre ellas París, Angers, Belfort, Bourg-en-Bresse y finalmente Bourgoin-Jallieu, donde fueron localizadas.

La Policía Nacional de España destacó que, junto a la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste, tienen activa una campaña conjunta para visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres -especialmente colombianas, en España-, prevenir nuevos casos, así como para detectar y amparar a mujeres que ya se encuentran en contextos de explotación sexual, para que puedan reportar su situación y ser atendidas de manera integral.

La iniciativa, denominada #NoNacíParaEsto, puesta en marcha de forma paralela en España y Colombia, transmite tanto la preocupación por el riesgo actual de la captación de posibles víctimas como la esperanza de que mujeres que hayan sido explotadas puedan encontrar la libertad a través de la difusión de los contactos de ayuda

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos, que si se desea sería anónima y confidencial, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica. Dicho servicio funciona 24/7 y es atendido por profesionales de la BCTSH-UCRIF. Además, Amar Dragoste pone también a disposición su línea de atención 24 horas para mujeres en situación de prostitución o riesgo a través del teléfono +34 615 430 452 y del correo electrónico contacto@amardragoste.org.

Igualmente cuentan con la web www.amardragoste.org y los siguientes perfiles en redes sociales https://www.instagram.com/amardragoste/ y https://www.youtube.com/@amardragoste donde ofrecen información sobre sus servicios de asistencia a víctimas de trata. La Policía Nacional de Colombia, por su parte, dispone de la cuenta de correo dijin.gisef-tra@policia.gov.co y el teléfono +57 320 302 9679 para recibir información de casos por el delito trata de personas.