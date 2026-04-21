Ataque con drones en Nariño deja tres soldados muertos; en Arauca en acción similar perdió la vida una profesora y ocho policías resultaron heridos

–Un patrulla militar fue atacada con drones cargados con explosivos zona rural del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, por parte de la estructura criminal de alias Araña, de las disidencias de las Farc. La acción terrorista causó la muerte de tres soldados profesionales del Ejército Nacional, identificados como Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado.

Según el reporte de la Tercera División del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares adelantadas en el departamento de Nariño, orientadas a contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados organizados, tropas del Grupo de Caballería Mediano n.° 3 sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado autodenominado coordinadora del ejército Bolivariano, estructura comandos de frontera.

De manera simultánea, la unidad militar fue atacada mediante el empleo de drones con artefactos explosivos, acción en la que fueron asesinados nuestros soldados profesionales Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado. Así mismo, dos soldados profesionales más resultaron heridos, quienes fueron atendidos por enfermeros de combate y serán evacuados de la zona hacia un centro médico de Pasto.

Este Comando rechaza de manera categórica el uso de estos artefactos explosivos que atentan contra la integridad de nuestras tropas y ponen en riesgo a la población civil. Así mismo, se dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de nuestros soldados, y se instaurarán las denuncias ante las autoridades competentes por la violación a los derechos humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Las operaciones militares continúan en la zona y se intensificará la ofensiva, con el firme objetivo de ubicar a los responsables y neutralizar el accionar criminal de los grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente colombiano.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó y condenó «de manera categórica el cobarde ataque y lamentó profundamente el asesinato de los tres uniformados, expresando a sus familias, compañeros y seres queridos, «toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento en este momento de dolor. Su sacrificio honra el compromiso de quienes defienden la vida y la seguridad de Colombia».

El ministro señaló que se dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública para intensificar las operaciones en la zona, ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia. «Estos hechos no quedarán en la impunidad», reiterando enviando a quienes persisten en la violencia: «Desmovilícense. El Estado garantiza rutas para quienes decidan abandonar el crimen. De lo contrario, enfrentarán toda la capacidad legítima del Estado».

Por otra parte, al otro extremo del país, en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, ocho policías resultaron heridos en un ataque de elementos del Eln en el casco urbano cuando finalizaban actividades en un establecimiento educativo y se desplazaban hacia la estación de Policía.

En la acción también resultó herida la profesora Paola Infante Jaimes, quien falleció posteriormente en el Hospital del Sarare, cuyos médicos esperaban su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad.

«Expresamos nuestra profunda solidaridad con la familia de la docente. Así mismo, se adelantarán todas las investigaciones y actuaciones judiciales necesarias para esclarecer los hechos y proceder conforme a la ley», señaló el jefe de la cartera de Deefensa.

Igualmente deseó una pronta recuperación de los policías y notificó que la fuerza pública avanza en la persecución y captura de los responsables de este atentado terrorista, instando a la ciudadanía a colaborar brindando información que permita avanzar en la investigación y evitar atentados terroristas.

El director de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón Zambrano, también condenó el ataque criminal: