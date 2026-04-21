Rutas intermunicipales siguen operando en el Portal 80 de TransMilenio: se adelantan mesas técnicas para mejorar operación

Foto: Alcaldia Mayor de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informa que, sobre la operacio?n de los buses intermunicipales que circulan por la calle 80 e ingresan al Portal 80 de TransMilenio, se adelantan mesas de trabajo con las empresas de transporte intermunicipal que han sido identificadas por este corredor y con las secretari?as de ta?nsito y/o gobierno de las alcaldi?as de los municipios involucrados con el objetivo de construir soluciones. Las rutas intermunicipales seguirán operando y se adelanta mesas técnicas para mejorar su operación.

Las mesas técnicas de trabajo conjuntas buscan abordar temas y análisis frente a:

Congestio?n y sobrecarga en la operacio?n en el Portal.

Ascenso y descenso de pasajeros en sitios no autorizados

Sobreoferta vehicular en el corredor de la calle 80.

Riesgos de siniestros viales asociados al cruce por parte de usuarios por el ascenso y descenso en sitios no autorizados.

Ocupacio?n de la calzada, derivada de la regulacio?n de vehi?culos en vi?a.

Frente a esta situacio?n, es importante tener en cuenta que el Portal 80 de TransMilenio tiene una capacidad ma?xima para atender 54 vehi?culos del servicio intermunicipal por hora, permitiendo las actividades de ascenso y descenso de pasajeros. Sin embargo, se esta? registrando el ingreso de ma?s de 100 vehi?culos por hora, lo que ha generado congestio?n y sobrecarga en la operacio?n.

Como parte de este proceso y buscando medidas preventivas:

La Secretari?a ha realizado tres mesas de trabajo con las empresas de transporte intermunicipal, en las cuales se han socializado distintas alternativas para su ana?lisis y discusio?n.

Se han presentado propuestas que se esta?n analizando para definir acciones conjuntas.

Adema?s, se tiene programada, desde la semana anterior, una reunio?n con los municipios involucrados, con el fin de desarrollar este mismo ejercicio de evaluacio?n conjunta. Esta reunio?n se llevara? a cabo es lunes 20 de abril de 2026.

Asi? mismo, se precisa que, a la fecha, NO se han definido las medidas a implementar. Luego de surtidas estas mesas te?cnicas, se definira?n las acciones temporales que permitan mejorar la situacio?n del Portal 80 de TransMilenio y del corredor. Una vez medido su impacto y efectividad, sera?n reglamentadas mediante acto administrativo.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en su calidad de autoridad de tra?nsito y en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto Ley 80 de 1987, especialmente la de fijar los recorridos internos del servicio pu?blico de transporte de pasajeros por carretera en Bogota?, reitera su compromiso con la bu?squeda de soluciones te?cnicas, concertadas y sostenibles que contribuyan a mejorar la operacio?n del transporte y la movilidad en la ciudad.