Se amplió la Ciclovía de Bogotá: se suman nuevos 3,22 kilómetros de espacio público para la actividad física, la recreación y el deporte

Fotos: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentó una nueva ampliación de la Ciclovía de Bogotá, que desde este domingo 19 de abril de 2026 suma 3,22 kilómetros de espacio público seguro para la actividad física, la recreación y el encuentro ciudadano en la localidad de Suba, al nororiente de la capital.

Esta nueva ruta de la Ciclovía de Bogotá está habilitada en la avenida Boyacá, entre calles 170 y 183, y en la calle 183, entre carreras 72 y 54D, permitiendo que más habitantes de la ciudad accedan a este programa emblemático y fortaleciendo la presencia institucional en nuevos sectores del territorio.

Así, Bogotá amplía la red total de Ciclovía de 138,24 a 141,46 kilómetros, consolidando uno de los programas de recreación y uso del espacio público más representativos de la ciudad, y reafirmando su papel como referente internacional en bienestar, movilidad activa y apropiación ciudadana del entorno urbano.

Estos nuevos tramos, contarán con el acompañamiento de los Guardianes de la Ciclovía, quienes brindan información sobre la programación recreativa, atención prehospitalaria como primeros respondientes y apoyo permanente a la comunidad.

Como parte de la administración temporal del espacio público durante domingos y festivos, el IDRD habilitará la expedición de nuevos permisos de aprovechamiento económico para vendedores autorizados interesados en vincularse a estas rutas con oferta de alimentos, bebidas, accesorios o servicios de ciclo-taller.

Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), subrayó que esta nueva ruta fortalece el alcance social y territorial del programa: “Cada nuevo kilómetro de la Ciclovía de Bogotá es una oportunidad para que más bogotanas y bogotanos se encuentren con su ciudad a través del movimiento, la recreación y el uso seguro del espacio público. Esta ampliación fortalece un programa histórico de Bogotá y reafirma nuestro compromiso con el bienestar, la salud y la calidad de vida de la ciudadanía”.

Esta ampliación se suma al proceso de fortalecimiento que ha venido consolidando la Ciclovía de Bogotá en los últimos dos años, con rutas incorporadas en distintas zonas de la ciudad, con lo que se ratifica la apuesta del Distrito por seguir ampliando oportunidades para la actividad física, la convivencia y el disfrute del espacio público.