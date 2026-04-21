Tiroteo en la Pirámide de la Luna en México deja dos muertos y 13 heridos, entre ellos tres colombianos ¿Qué se sabe? (VIDEOS)

–(Imagen captura de video). El tiroteo ocurrido este lunes en la Pirámide de la Luna, el segundo monumento más importante de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el estado de México, se saldó con al menos dos muertos, entre ellos el atacante, que se suicidó tras abrir fuego contra los visitantes. Trece personas resultaron heridas, entre ellas tres colombianos identificados como Gerónimo González Castro, Dayana Paola Castro Calderón y Luis Fernanda Puentes Alzate, quienes fueron trasladadas de urgencia al Hospital General de Axapusco.

Los otros heridos son seis ciudadanos estadounidenses, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

Entre las pertenencias del presunto tirador hallaron una credencial a nombre de Julio César N. En el lugar se incautó un arma de fuego, un arma blanca y munición.

La otra víctima mortal era una turista canadiense. En total, 13 personas fueron atendidas y ocho permanecen hospitalizadas, según la información preliminar difundida por el Gabinete de Seguridad de México, que está sujeta a cambios.

Tras los lamentables hechos ocurridos en Teotihuacán, se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, quienes fueron atendidas en distintos hospitales… pic.twitter.com/8LBZBT3GZY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026



Entre los heridos hay ciudadanos de Colombia, Canadá, Rusia, Brasil, Estados Unidos y Países Bajos, por lo que ha sido necesario establecer comunicación con las autoridades internacionales correspondientes para brindar asistencia consular.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 6 y los 61 años y se ha confirmado que hay dos menores entre ellas. Cuatro personas presentan heridas por arma de fuego, una tiene una fractura, otra está siendo atendida por un esguince y una más por una crisis de ansiedad.

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#Ultimomomento ?#Breakingne balacera en la zona arqueológica de #Teotihuacan con saldo de 2 muertos y 4 lesionados por arma de fuego. El tirador de origen canadiense #canada ?? pic.twitter.com/6z9O6hU12G — Red Vial (@RedVialRC) April 20, 2026

Tirador del atentado en Teotihuacán se enfrentó a los miembros de la Guardia Nacional. De acuerdo con los relatos de testigos, el atacante abrió fuego en varias ocasiones al sentirse acorralado, y se registraron impactos en distintas zonas de la zona arqueológica, incluso cerca de turistas y comerciantes, y también en las inmediaciones de otra pirámide.

?? Tirador de atentado en Teotihuacán se enfrentó con Guardia Nacional. Antes de perder la vida, intercambió disparos con miembros de la fuerza federal, quienes lo cercaron cuando intentó huir por un costado de la Pirámide de la Luna. Al sentirse amenazado, el atacante disparó… pic.twitter.com/Mah0bqWyr1 — Milenio (@Milenio) April 21, 2026

Durante el incidente, el agresor subió un nivel más de la pirámide e intentó rodearla, lo que permitió que decenas de turistas retenidos escaparan corriendo y resultaran heridos al caerse.

Posteriormente, se escucharon detonaciones de armas largas desde la parte baja, mientras el atacante intentaba refugiarse. «Ya le dieron», dijeron testigos.

Una turista relató el momento en que un hombre comenzó a disparar desde lo alto de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán; asegura que tomó a mujeres como rehenes. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/je6llkJJRa — N+ FORO (@nmasforo) April 20, 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los heridos están siendo atendidos en centros médicos de Ixtapaluca, Axapusco y Teotihuacán, incluido el Hospital General de Axapusco. La Fiscalía General de la República anunció el inicio de una investigación.

Tras el ataque, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que había ordenado investigar «a fondo estos hechos» y brindar «todos los apoyos» a las víctimas. «Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente» declaró, y aseguró que se mantendrá informada de manera puntual.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

(Información RT).