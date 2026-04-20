Conozca la convocatoria para ampliar el cultivo de gulupa en Cundinamarca

Foto: Gobernación de Cundinamarca

La Agencia de Comercialización y Competitividad para el Desarrollo Regional (ACODER) abrió una nueva convocatoria dirigida a agricultores y asociaciones, con el objetivo de ampliar las áreas de cultivo de gulupa en el departamento y consolidarla como fruta insignia de exportación.

Etapas

La iniciativa contempla tres etapas: la caracterización de los participantes, la identificación de zonas aptas y la siembra del cultivo, con acompañamiento institucional durante todo el proceso.

Con esta convocatoria se busca ampliar la cobertura a otros municipios que cuenten con condiciones agroclimáticas óptimas, especialmente aquellos ubicados a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar.

La gerente de ACODER, Elizabeth Valero, destacó el alcance de la estrategia: “Esta es una oportunidad para impulsar proyectos productivos en el territorio que garantizan la comercialización y fortalecen la productividad en los municipios”.

Los interesados pueden inscribirse a través del enlace: https://forms.gle/WnvXKUo2NXwaXz4C8

De manera complementaria, la entidad ha apoyado a los agricultores en los procesos de transporte y logística, facilitando la cadena de comercialización y garantizando mejores condiciones de acceso a los mercados.

Asimismo, en coordinación con OCATI, se reconoció a los productores con mejor desempeño mediante la entrega de 32 kits productivos, como incentivo a la calidad y la excelencia en el cultivo.