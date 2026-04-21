Trump anuncia una prolongación de la tregua con Irán; mantiene el bloque naval

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes que ordenó prorrogar el alto el fuego con Irán que debía expirar esta jornada.

«Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo que no es de extrañar—, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada», escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

En esta publicación también anunció que ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país que continúen con el bloqueo naval al país persa y que permanezcan preparadas y operativas.

«En consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado», subrayó Trump.

Según información obtenida por la agencia Tasnim de diversas fuentes, Irán «no habría solicitado una prórroga del alto al fuego», por lo que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría significar que «ha fracasado en la guerra».

«Trump sabe que no conseguirá nada con la guerra, por lo que considera que la retirada es la mejor opción para él», afirma la agencia, añadiendo que los funcionarios iraníes no descartan que la extensión de la tregua se trate de una «artimaña» del mandatario estadounidense para llevar a cabo un ataque inesperado.

Dos semanas de tregua

El 7 de abril, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el lunes que el vicepresidente J. D. Vance y su delegación viajan a Islamabad (Pakistán) para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán. Sin embargo, según NYT, su viaje a la capital pakistaní ha quedado en suspenso después de que Teherán no respondiera a las posiciones planteadas por Washington.

Por su parte, Tasnim informó esta jornada que Teherán decidió no enviar su delegación a Islamabad y que, por ahora, no ve un horizonte para retomar las negociaciones. Según fuentes citadas, la nación persa aceptó el alto el fuego y las conversaciones posteriores sobre la base de un marco de 10 puntos que EE.UU. habría aceptado, pero luego acusó a Washington de incumplimientos y de «exigencias» que, según esas fuentes, violaron el marco inicial.

Rusia también instó a las partes del conflicto a evitar un escenario de violencia en Oriente Medio y advirtió de que las consecuencias económicas para la región y para todo el mundo serían aún peores. (Información RT).