Miguel Rodríguez se consagró campeón del torneo Starr Bermuda Open de Squash 2026

Foto: Kinetic Indoor Racquet Club

A sus 40 años, Miguel Ángel Rodríguez Forero volvió a demostrar que la calidad de su juego no tiene fecha de caducidad. Luego de un reñido encuentro contra el egipcio Kareem El Torkey (de 21 años), el bogotano se coronó campeón del torneo Starr Bermuda Open 2026, celebrado en Devonshire, Bermuda, y perteneciente al circuito profesional de la Professional Squash Association (PSA).

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) celebró el resultado de Miguel Ángel, quien se impuso en una apretada final de cinco sets por 3-2, con parciales 11-5, 7-11, 9-11, 11-5 y 11-7. El encuentro estuvo marcado por la alta intensidad de ambos deportistas.

Este resultado consolida la carrera de Miguel Ángel, quien se impuso ante una joven promesa como El Torkey, siembra número uno del torneo y 21 del ranking mundial.

Pese a que la destreza, habilidad y velocidad del joven rival se vio en cancha, el bogotano supo manejar los ritmos del partido y logró forzar errores del egipcio para tomar ventaja en el cuarto y quinto set, llevándose la victoria y el título 31 de su carrera.

El Distrito celebra una vez más el destacado desempeño de los deportistas del Equipo?Bogotá, quienes se consolidad a nivel nacional e internacional en eventos de alto rendimiento.