Arrancan obras en la Variante Cota – Chía para destrabar uno de los corredores más congestionados entre Bogotá y la Sabana

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Para mejorar la movilidad entre Bogotá y la Sabana Centro, la Gobernación de Cundinamarca inició la intervención de la Variante de Cota, un corredor determinante para el tránsito de vehículos particulares y, especialmente, de carga en esta zona del departamento.

La obra contempla el mejoramiento de 4,7 kilómetros de vía que presentaban agrietamientos, desniveles y fallas estructurales, condiciones que venían generando represamientos constantes. La intervención, que cuenta con una inversión de $22 mil millones, incluye fresado, reposición de la carpeta asfáltica, reconstrucción de la estructura del pavimento en cinco tramos críticos, así como la construcción de alcantarillas, cunetas, filtros longitudinales y nueva señalización vial.

El proyecto fue adjudicado el 30 de diciembre de 2025 y ya inició su ejecución con presencia de maquinaria y personal en campo. Se estima un plazo de siete meses. Para mitigar el impacto durante las obras, se implementó un Plan de Manejo de Tráfico con señalización temporal, controladores viales, pasos alternos a un carril y apoyo con iluminación en la zona.

Con esta intervención, el departamento busca mejorar la conexión de los corredores logísticos y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los puntos más críticos de la movilidad regional entre Cundinamarca y Bogotá.