Hacienda Bogotá alerta a contribuyentes por páginas falsas para pago de impuestos en línea

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) alerta a los bogotanos, bogotanas y contribuyentes sobre varias páginas falsas que imitan la imagen institucional de la Entidad y buscan capturar datos personales de los contribuyentes para generar pagos fraudulentos. ¡Cuidado, evita trampas y estafas!

Hacienda Bogotá recuerda a los contribuyentes que solamente deben ingresar al sitio oficial: www.haciendabogota.gov.co para adelantar trámites que tengan que ver con el pago de impuestos distritales.

Recuerda que el único descuento vigente por pronto pago es del 10 % en vehículos y está vigente hasta el próximo 15 de mayo; no te dejes engañar por ofertas adicionales.

Más recomendaciones

No ingreses datos personales ni realices pagos en páginas que no sean las oficiales.

Desconfía de correos electrónicos, enlaces o formularios que te dirijan a sitios no oficiales.

Si recibes comunicaciones sospechosas, repórtalas a las autoridades pertinentes.

Hacienda Bogotá nunca te pedirá que realices consignaciones o pagos en tiempos récord (ejemplo: pague antes de 24 horas).

También se invita a la ciudadanía a utilizar exclusivamente sus canales oficiales de atención en caso de dudas o requerimientos.