Crisis en aviación comercial por guerra en Medio Oriente: Aerolíneas recortan cientos de vuelos por riesgo de desabastecimiento y alzas en precios de combustible

–Varias aerolíneas empezaron a recortar vuelos justo cuando se acerca el pico de demanda del verano, ante riesgos de abastecimiento y el aumento del precio del combustible de aviación, que está presionando los márgenes y obligando a ajustes de capacidad, informó MarketWatch.

Según el medio, compañías estadounidenses como United Airlines y Delta Air Lines, junto con aerolíneas como Air Canada y KLM, ya han reducido vuelos y entrarán en la temporada alta con una oferta más limitada. En Alemania, Lufthansa anunció que recortaría 20.000 vuelos hasta octubre.

MarketWatch señaló que, para los inversores, los recortes de capacidad son una señal temprana de que el impacto económico del conflicto con Irán podría prolongarse, pese a que los mercados parezcan estar dejando atrás el tema. El medio indicó, además, que aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, haya extendido el alto el fuego de dos semanas que vencía el miércoles, persiste la incertidumbre.

United Airlines recortó este martes por la noche su previsión para 2026 y citó el alza del petróleo como razón para ajustar su programación durante el resto del año. De acuerdo con MarketWatch, la aerolínea espera recortar su crecimiento previsto en un 5 % y cerrar el año con una capacidad plana o entre 0 % y 2 % superior. Asimismo, Alaska Airlines suspendió su previsión anual debido al encarecimiento del combustible, describiéndolo como su principal fuente de incertidumbre a corto plazo.

El medio apuntó que los riesgos de abastecimiento son especialmente altos en Europa, que importa alrededor del 60 % de su combustible de aviación desde Oriente Medio, y parte de ese suministro pasa por zonas afectadas por el conflicto, incluido el estrecho de Ormuz, una arteria clave para los suministros energéticos mundiales.

A escala global, el conflicto ya habría retirado del mercado entre 650 millones y 850 millones de barriles de petróleo, según Patrick De Haan, responsable de análisis de combustibles en GasBuddy, quien sostuvo que el mercado del combustible de aviación pasó de la preocupación a lo que describió como una probable disrupción de suministro, especialmente en regiones como Europa, dependientes de importaciones y con una capacidad de refinado que ha disminuido de forma importante.

El combustible es el segundo mayor costo para las aerolíneas después de la mano de obra y representa entre 25 % y 30 % de los costos operativos totales. MarketWatch agregó que las compañías intentan modernizar flotas con aviones más eficientes, pero las restricciones de oferta y las carteras de pedidos en Boeing y Airbus, que se extienden por años, están ralentizando ese proceso. (Información RT).