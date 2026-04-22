Gobierno busca reactivar el diálogo con el Banco de la República para reducir las tasas de interés

Este miércoles 22 de abril de 2026, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, manifestó su plena disposición para retomar el debate técnico con la Junta Directiva del Banco de la República en Bogotá, con el propósito de concertar una senda de reducción de las tasas de interés que permita reactivar la economía colombiana. Esta iniciativa surge en un contexto de creciente tensión institucional, luego de que el emisor decidiera recientemente elevar los tipos al 11,25%, una medida que el Ejecutivo cuestiona por considerar que frena el crecimiento productivo en un momento de fragilidad económica.

Un pulso entre la reactivación y el control inflacionario

La postura de la administración central se fundamenta en la necesidad de abaratar el costo del crédito para impulsar sectores como la construcción y la industria. Sin embargo, el Banco de la República, liderado por su gerente Leonardo Villar, ha defendido la rigidez de su política monetaria basándose en el reciente repunte de la inflación, que en marzo se situó en un 5,6%. Según el equipo técnico del banco, factores como el aumento en las tarifas de servicios públicos y el impacto de la temporada de lluvias en los alimentos obligan a mantener una postura cautelosa para evitar que el costo de vida se desborde hacia finales de año.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha sido un crítico recurrente de estas decisiones, calificando los últimos incrementos como medidas «electorales» y no basadas en criterios científicos. El Gobierno insiste en que la brecha entre la inflación actual y la tasa de intervención es excesiva, lo que genera una carga financiera insostenible para los hogares y las empresas.

Desafíos para el consenso técnico

El principal obstáculo para este acercamiento radica en las visiones contrapuestas sobre el origen de la inflación. Mientras el Ministerio de Hacienda atribuye las alzas a factores externos y de oferta —como la reciente fusión en el sector de telecomunicaciones—, los codirectores de la banca matriz advierten sobre presiones de demanda y el impacto del ajuste del salario mínimo en la estructura de costos de los servicios.

Se espera que en las próximas reuniones de la Junta, que se llevarán a cabo en la última semana de abril, se evalúen los argumentos del Ejecutivo. No obstante, la independencia del Banco de la República sigue siendo el pilar bajo el cual se tomará cualquier determinación final sobre el costo del dinero en Colombia.