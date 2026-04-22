FILBo 2026 abre pabellón LEO este 22 de abril con ‘Melodía capitalina’ y Elamigoácido en vivo

Foto: Idartes

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa la FILBo ofrece experiencias culturales para todos los públicos. El próximo 22 de abril de 2026, a las 2:30 p. m., el Pabellón 5A de Corferias será el escenario del concierto ‘Melodía capitalina’, una experiencia sonora a cargo de Elamigoácido que dará apertura al pabellón LEO en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). La entrada será libre.

La presentación propone una exploración artística del sonido en la vida cotidiana, partiendo de una idea provocadora: el silencio absoluto no existe. A través de una puesta en escena inmersiva, el concierto invita a reconocer las múltiples vibraciones que habitan la ciudad, desde los sonidos más evidentes como el tránsito o la maquinaria urbana, hasta aquellos casi imperceptibles, como el canto de las aves o los matices de la voz.

Con ‘Melodía capitalina’, Elamigoácido construye un paisaje sonoro que conecta al público con su entorno y lo invita a escuchar de manera distinta. La propuesta artística transforma lo cotidiano en una experiencia estética, donde el oído se convierte en una herramienta para redescubrir la ciudad.

Este concierto inaugural hace parte de la programación cultural de la FILBo, un espacio que año tras año integra diversas expresiones artísticas más allá de la literatura. Así, el pabellón LEO se abre como un punto de encuentro entre el sonido, la creatividad y la reflexión, ofreciendo a los asistentes una forma diferente de habitar y sentir Bogotá a través de sus sonidos.