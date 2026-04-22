Manifestación avanza por la carrera Séptima: movilidad en Bogotá y rutas TransMilenio hoy miércoles 22 de abril

Foto: @TránsitoBogotá.

Durante la mañana de hoy miércoles 22 de abril de 2026, se reporta una manifestación en la av. carrera séptima con calle 27. Esta situación puede generar impactos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Infórmate y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles 22 de abril de 2026

Reporte por manifestaciones

Corte 10:41 a. m.

?Av. Carrera séptima con calle 27

Activamos desvíos preventivos de rutas TransMiZonal e ingresamos los servicios K10 y ML82 a la estación Museo Nacional, debido a manifestaciones ajenas a la operación.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Boyacá con calle 152

Durante la mañana se registra altó congestión por accidentes de tránsito en la avenida Boyacá con calle 152 y en la calle 13 con carrera 106; se reportó camión varado en la carrera Séptima con calle 93 y se registra alto flujo vehicular en la autopista Norte.

Corte 9:08 a. m.

Caída de motociclista, en la localidad de Suba, en la avenida Boyacá con calle 152, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito asignada y ambulancias en el punto.

Alta congestión en la autopista Norte

Corte 9:05 a. m.

Se registra alto flujo vehicular en la Autopista Norte, así:

?Sentido sur a norte: desde Calle 170 hasta Calle 200.

?Sentido norte a sur: desde Calle 245 hasta Calle 200.

?Grupo Guía y Agentes gestionan el tráfico en el corredor.

Alta congestión en la carrera Séptima con calle 93 por camión varado

Corte 8:39 a. m.

Camión varado en la localidad de Chapinero, en la carrera Séptima con calle 93, sentido sur s norte. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Alta congestión en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 106 por accidente de tránsito

Corte 8:37 a. m.

Siniestro entre camión y motociclista, en la localidad de Fontibón, en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 106, sentido oriente a occidente. Unidad de Tránsito asignada y ambulancia en el punto.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Las Américas con carrera 46

Durante la mañana de hoy miércoles 22 de abril de 2026, se registró alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Las Américas con carrera 46.

Corte 7:35 a. m.

Grupo Guía gestiona el tráfico en la avenida Las Américas con carrera 46, sentido occidente a oriente, por siniestro múltiple. Ambulancia y Agentes Civiles en el punto.

Alta congestión por camión varado en la autopista Sur con avenida Villavicencio

Durante la mañana de hoy miércoles 22 de abril de 2026, se registró alta congestión por camión varado en la autopista Sur con avenida Villavicencio.

Corte 8:16 a. m.

Actualización: El camión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la autopista Sur con avenida Villavicencio, sentido occidente a oriente.

Corte 7:06 a. m.

Camión varado en al localidad de Ciudad Bolívar, en la autopista Sur con avenida Villavicencio, sentido occidente a oriente. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Accidente de tránsito en la avenida Las Américas con carrera 50

Durante la mañana de hoy miércoles 22 de abril, se registró accidente de tránsito en la avenida Las Américas con carrera 50.

Corte 6:55 a. m.

Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la avenida Las Américas con carrera 50, en sentido occidente a oriente.

Corte 6:44 a .m.

Siniestro entre taxi y automóvil, en la localidad de Puente Aranda, en la avenida Las Américas con carrera 50, en sentido occidente a oriente. Unidad de Tránsito asignada.

Accidente en la avenida Ciudad de Cali con calle 46 sur en inmediaciones al ingreso de Portal Américas

Durante la mañana de hoy miércoles 22 de abril de 2026, se registró un accidente de tránsito en la avenida Ciudad de Cali con calle 46 sur, en inmediaciones al ingreso de Portal Américas de TransMilenio. Esta situación generó impactos en la operación de rutas TransMiZonales, alimentadoras y troncales de TransMilenio.

Corte 8:54 a. m.

? Troncal Américas

? Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor de la avenida Ciudad de Cali y se reduce la congestión vehicular en la zona de ingreso al Portal Américas.

Corte 6:43 a. m.

? Troncal Américas

La flota troncal y rutas alimentadoras de TransMilenio retoman su recorrido hacia el Portal Américas, se cancela la salida al carril mixto.

Sin embargo, debido a la invasión del carril exclusivo por parte de algunos motociclistas, hay retrasos en algunos servicios.

Corte 6:29 a. m.

Siniestro vial o accidente de tránsito entre bicitaxi y peatón, en la localidad de Kennedy, en la avenida Ciudad de Cali con calle 46 Sur.

Policía ya se encuentra en el punto.

Corte 6:23 a. m.

?Troncal Américas

Por siniestro vial o accidente de tránsito entre particulares a la altura del ingreso del Portal Américas, la flota troncal de rutas alimentadoras y troncales de TransMilenio, siguen sin paso.

Los buses continúan saliendo al carril mixto sobre la Avenida Villavicencio para el ingreso al portal.

Corte 5:43 a.m.

?Troncal Américas

Por siniestro vial o accidente de tránsito entre particulares a la altura del ingreso del Portal Américas, la flota troncal de rutas alimentadoras y troncales de TransMilenio están sin paso.

Los buses salen al carril mixto sobre la Avenida Villavicencio para el ingreso al portal.

Corte 4:54 a.m.

?Troncal Américas

Se registra siniestro vial o accidente de tránsito entre particulares a la altura del ingreso del Portal Américas. La flota troncal de rutas alimentadoras y troncales de TransMilenio están sin paso.

Los buses salen al carril mixto sobre la Avenida Villavicencio para el ingreso al portal.