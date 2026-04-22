Minsalud confirma quinto caso de sarampión «importado» en Colombia; reitera alerta y exhorta a la vacunación

–Un nuevo caso de sarampión fue confirmado en Colombia en desarrollo de la alerta desplegada conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud para contener el virus tras el brote que se registra en países como Canadá, Estados Unidos y México.

El caso se confirmó en Bogotá, según el reporte de una Sala de Análisis de Riesgo, SAR, del Instituto Nacional de Salud.

La portadora es una mujer, de 24 años, con antecedente de viaje a Estados Unidos.

La paciente se encuentra en buen estado general, en aislamiento y a la espera de la toma de la segunda muestra de suero, con el fin de continuar la recolección de evidencia conforme al algoritmo diagnóstico.

Cuenta con antecedente de vacunación y, actualmente, se realiza seguimiento a sus contactos cercanos (personas con las que estuvo durante el desarrollo de la enfermedad) así como a los viajeros con quienes tuvo interacción.

Se mantiene el monitoreo de su núcleo familiar y de los viajeros identificados.

Se confirma quinto caso de sarampión importado en Colombia. El caso se confirmó en Bogotá, una mujer, de 24 años, con antecedente de viaje a Estados Unidos. A la fecha, se han reportado cuatro casos en la capital y uno en Santander. Se reitera el llamado a la vacunación para… pic.twitter.com/fpMJm9wVkB — MinSalud Colombia ?? (@MinSaludCol) April 22, 2026

A la fecha, se han reportado cuatro casos en la capital de la República y uno más en el departamento de Santander.

El Ministerio de Salud y Protección Social reiteró el llamado a la vacunación para las personas que tengan previsto viajar a países donde el brote continúa activo.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa y grave que afecta principalmente a niños, aunque puede contraerse a cualquier edad si no se está vacunado. Se transmite por gotitas respiratorias al toser o estornudar, provocando fiebre alta, erupciones cutáneas, tos y conjuntivitis. La vacunación es la medida preventiva más efectiva

Estas son las características y síntomas clave:

-Inicio: Fiebre alta (alrededor de 40°C), congestión nasal, ojos rojos (conjuntivitis) y tos seca.

-Manchas de Koplik: Pequeñas manchas blancas que pueden aparecer dentro de la boca antes del sarpullido.

-Erupción cutánea (exantema): Manchas rojas que inician en la cara y se extienden hacia abajo por el cuerpo.

-Contagio: El virus puede propagarse incluso antes de que aparezcan los síntomas, durando la incubación entre 10 y 14 días.

Complicaciones y prevención:

-Riesgos: Puede causar complicaciones graves como neumonía, infecciones de oído y encefalitis (inflamación cerebral).

-Prevención: La vacuna (generalmente triple viral SRP) es segura y fundamental para evitar la enfermedad.

-Tratamiento: No hay medicamento específico; se centra en aliviar síntomas (hidratación, control de fiebre).

Ante la sospecha de sarampión, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud para diagnóstico y aislamiento, informa la OPS/OMS, que además destaca:

-En 2025, se notificaron 14.975 casos confirmados de sarampión en 13 países, un aumento de 32 veces más en comparación con 2024.

-Entre 2000 y 2023, la vacuna contra el sarampión evitó 6,2 millones de muertes en las Américas, y 93,7 millones en el mundo desde 1974.

-La inmunización contra el sarampión en 94 países de ingresos bajos y medios generó un retorno de 76,5 dólares por cada dólar invertido en vacunación.

-Entre 2000 y 2023, la tasa de mortalidad a nivel mundial disminuyó en un 83%, gracias en parte a las actividades de vacunación contra el sarampión.

-Se estima que las vacunas contra el sarampión ayudaron a evitar 60 millones de muertes entre el 2000 y 2023 a nivel mundial.