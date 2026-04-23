Alta congestión en av. Cali y carrera Séptima: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 23 de abril
Foto: @BogotáTránsito.
Durante la mañana hoy jueves 23 de abril de 2026, se reporta accidentes de tránsito en la carrera Séptima con calle 74 y en la avenida Ciudad Cali con calle Décima. Además, hay registro de un camión varado en la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario o calle 13. Estas situaciones pueden generar impactos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Infórmate y planifica tus recorridos!
Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 23 de abril de 2026
Alta congestión por accidente de tránsito en la carrera Séptima con calle 74
Corte 7:55 a. m.
Actualización: El vehículo es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la carrera Séptima con calle 74, sentido sur a norte.
Corte 7:22 a. m.
Siniestro entre motociclista y peatón, en la localidad de Chapinero, en la carrera Séptima con calle 74, sentido sur a norte. Ambulancia y Grupo Guía en el punto.
Alta congestión en la avenida NQS con calle 45 por accidente de tránsito
Corte 7:33 a. m.
Actualización: El motociclista es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la avenida NQS con calle 45, sentido sur a norte.
Corte 7:27 a. m.
Caída de motociclista, en la localidad de Teusaquillo, en la avenida NQS o carrera 30 con calle 45, sentido sur a norte. Ambulancia y Tránsito en el punto
Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 130
Corte 7:19 a. m.
Actualización: Los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 130, sentido oriente a occidente.
Corte 7:03 a. m.
Accidente de tránsito o siniestro entre tractocamión y motociclista, en la localidad de Fontibón, en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 130, sentido oriente a occidente. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.
Alta congestión por accidente de tránsito en la autopista Norte con calle 198
Corte 7:14 a. m.
Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la autopista Norte con Calle 198, sentido norte a sur.
Corte 6:54 a. m.
Siniestro entre bus y automóvil, en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 198, sentido norte a sur. Unidad de Tránsito asignada. Grupo Guía en el punto.
Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida NQS con calle 26
Corte 7:12 a. m.
Actualización: Los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la NQS con avenida El Dorado o calle 26), sentido norte a sur
Corte 6:51 a. m.
Siniestro vial o accidente de tránsito entre camioneta y motociclista, en la localidad de Teusaquillo, en la avenida NQS con avenida El Dorado o calle 26, sentido norte a sur. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.
Camión varado en la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario o calle 13
Corte 6:31 a. m.
Camión varado en la localidad de Fontibón, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario o calle 13, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y grúa asignadas. Grupo Guía en el punto.
Alta congestión en la calle 80 con carrera 90 por accidente de tránsito
Corte 7:24 a. m.
Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 80 con carrera 90, sentido occidente a oriente.
Alta congestión en la avenida Ciudad Cali con calle Décima por accidente de tránsito
Corte 5:45 a. m.
Se registra siniestro vial o accidente de tránsito entre dos motociclistas, en la localidad de Kennedy, en la avenida Ciudad Cali con calle Décima, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.
Novedades en operación de estaciones Quiroga y Olaya por obras
Corte 5:57 p. m.
Por obras de intervención en la malla vial, hay novedades operativas desde este jueves 23 hasta el próximo sábado 25 de abril:
- Estación Quiroga: Los servicios omiten sus paradas en el sentido sur – norte. La flota tiene paso por el carril derecho. En sentido norte a sur, la estación opera con normalidad.
- Estación Olaya: Los servicios omiten sus paradas en el sentido sur – norte. La flota tiene paso por el carril izquierdo. En sentido norte a sur, la estación opera con normalidad.