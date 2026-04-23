Alta congestión en av. Cali y carrera Séptima: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 23 de abril

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana hoy jueves 23 de abril de 2026, se reporta accidentes de tránsito en la carrera Séptima con calle 74 y en la avenida Ciudad Cali con calle Décima. Además, hay registro de un camión varado en la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario o calle 13. Estas situaciones pueden generar impactos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Infórmate y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 23 de abril de 2026

Alta congestión por accidente de tránsito en la carrera Séptima con calle 74

Corte 7:55 a. m.

Actualización: El vehículo es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la carrera Séptima con calle 74, sentido sur a norte.

Corte 7:22 a. m.

Siniestro entre motociclista y peatón, en la localidad de Chapinero, en la carrera Séptima con calle 74, sentido sur a norte. Ambulancia y Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en la avenida NQS con calle 45 por accidente de tránsito

Corte 7:33 a. m.

Actualización: El motociclista es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la avenida NQS con calle 45, sentido sur a norte.

Corte 7:27 a. m.

Caída de motociclista, en la localidad de Teusaquillo, en la avenida NQS o carrera 30 con calle 45, sentido sur a norte. Ambulancia y Tránsito en el punto

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 130

Corte 7:19 a. m.

Actualización: Los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 130, sentido oriente a occidente.

Corte 7:03 a. m.

Accidente de tránsito o siniestro entre tractocamión y motociclista, en la localidad de Fontibón, en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 130, sentido oriente a occidente. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.

Alta congestión por accidente de tránsito en la autopista Norte con calle 198

Corte 7:14 a. m.

Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la autopista Norte con Calle 198, sentido norte a sur.

Corte 6:54 a. m.

Siniestro entre bus y automóvil, en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 198, sentido norte a sur. Unidad de Tránsito asignada. Grupo Guía en el punto.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida NQS con calle 26

Corte 7:12 a. m.

Actualización: Los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la NQS con avenida El Dorado o calle 26), sentido norte a sur

Corte 6:51 a. m.

Siniestro vial o accidente de tránsito entre camioneta y motociclista, en la localidad de Teusaquillo, en la avenida NQS con avenida El Dorado o calle 26, sentido norte a sur. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.

Camión varado en la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario o calle 13

Corte 6:31 a. m.

Camión varado en la localidad de Fontibón, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario o calle 13, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y grúa asignadas. Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en la calle 80 con carrera 90 por accidente de tránsito

Corte 7:24 a. m.

Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 80 con carrera 90, sentido occidente a oriente.

Alta congestión en la avenida Ciudad Cali con calle Décima por accidente de tránsito

Corte 5:45 a. m.

Se registra siniestro vial o accidente de tránsito entre dos motociclistas, en la localidad de Kennedy, en la avenida Ciudad Cali con calle Décima, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.

Novedades en operación de estaciones Quiroga y Olaya por obras

Corte 5:57 p. m.

Por obras de intervención en la malla vial, hay novedades operativas desde este jueves 23 hasta el próximo sábado 25 de abril: