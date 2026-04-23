Italia rechaza la propuesta de EE.UU. de sustituir a Irán en el Mundial

–Las autoridades italianas rechazaron este jueves la propuesta de Estados Unidos de sustituir a Irán en el próximo Mundial. Un enviado cercano al presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió a la FIFA que reemplace a la selección de Irán por la de Italia en el campeonato, informó Financial Times. La propuesta surgió después de que Italia no lograra clasificarse para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras perder su partido de repechaje contra Bosnia.

«Hoy he leído que el enviado de Trump quiere meter a Italia en el Mundial por la puerta de atrás: me parece algo vergonzoso. A mí me daría vergüenza», afirmó el ministro de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti.

Por su parte, el ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, señaló que Italia sea incluida en este Mundial es una hipótesis que, «primero, no es posible; segundo, no es oportuna». «No sé qué va primero. La clasificación se gana en el campo», dijo.

Además, Abodi reiteró el principio fundamental que debe guiar toda competición deportiva, subrayando que el acceso a torneos de nivel mundial debe producirse exclusivamente a través del mérito deportivo y de los resultados obtenidos sobre el terreno de juego.

Este mes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la selección de Irán participará con seguridad en el próximo Mundial, pese al conflicto en curso con Estados Unidos. «Irán vendrá, seguro», declaró, al subrayar que el equipo «representa a su pueblo» y que «los jugadores quieren jugar».

A finales de marzo Teherán volvió a poner en entredicho su participación en el Mundial 2026 en medio de la escalada bélica, al prohibir que sus equipos viajen a países que considera «hostiles» por motivos de seguridad, reportó Al Jazzeera. (Información RT).