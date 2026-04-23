Bogotá reconoce pago oportuno del ICA y anuncia acciones de cobro a morosos de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Secretaría de Hacienda de Bogotá (SDH) envió un agradecimiento a los más de 103 mil contribuyentes que pagaron a tiempo el impuesto de Industria y Comercio (ICA) régimen común anual 2025 por valor de 175.341 millones de pesos y anuncia que iniciará acciones de cobro persuasivo dirigidas a 16.060 contribuyentes que presentan mora en el pago, con una cartera vencida que supera los 50 mil millones de pesos, recursos fundamentales para financiar programas y proyectos estratégicos de la ciudad.

Como parte de las acciones para recuperar esta cartera, Hacienda de Bogotá enviará información por WhatsApp y correo electrónico para que cada contribuyente conozca el estado actual de su obligación tributaria, así como las opciones disponibles para normalizar su situación, incluyendo facilidades de pago.

El incumplimiento de esta obligación puede generar intereses, sanciones y la apertura de procesos de cobro, por lo que, la Secretaría invita a los contribuyentes a ponerse al día de manera oportuna y evitar mayores costos.

“Nuestro propósito es facilitar el proceso de pago y ofrecer alternativas para que regularicen su situación a tiempo. Con esta iniciativa buscamos que los contribuyentes cumplan sus obligaciones tributarias y recordarles que pagar el ICA régimen común anual 2025 es aportar al desarrollo y la sostenibilidad financiera de Bogotá”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda de Bogotá (SDH).

¿Quiénes deben asumir el impuesto de Industria y Comercio ICA régimen común anual 2025?

Personas naturales, jurídicas y sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Información Tributaria (RIT), y tengan que declarar este impuesto anualmente. Teniendo en cuenta que tuvieron en el 2024 un impuesto a cargo de hasta 391 UVT ($47.056) equivalente a ($18.402.415).

Los contribuyentes pueden ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda donde encontrarán las opciones habilitadas para consultar, declarar y pagar sus obligaciones de manera fácil y segura, sin necesidad de desplazarse.

Adicionalmente, pone a disposición NovhA, su asistente virtual disponible las 24 horas a través de WhatsApp en el número 305 797 8608, para resolver inquietudes relacionadas con el proceso.

¡Pilas!

Las comunicaciones enviadas por la Secretaría de Hacienda son oficiales y cuentan con mecanismos de verificación, como códigos QR, que permiten validar su autenticidad. La Entidad no solicita pagos a cuentas personales ni a través de aplicaciones externas.

Declarar fue el primer paso, pagar es cumplir

Cumplir oportunamente con el pago del ICA régimen común anual 2025 fortalece la capacidad de recaudo de Bogotá y permite seguir financiando bienes y servicios para toda la ciudadanía.

Finalmente, Hacienda Bogotá recuerda a los contribuyentes la importancia de mantener actualizada la información en el Registro de Información Tributaria (RIT), para recibir oportunamente notificaciones y comunicaciones oficiales.