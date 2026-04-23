La Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta la iniciativa de formación musical ‘Levanto la mano por la niñez’

Crédito: Orquesta Filarmónica de Bogotá – Kike Barona.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) presenta la iniciativa ‘Levanto la mano por la niñez’, una propuesta pedagógica y artística que busca promover la reflexión en torno al cuidado, el respeto y la no violencia hacia niñas y niños, a través de un gesto simbólico que invita a la participación ciudadana. ¡Conoce todos los detalles aquí!

La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Formación de la Filarmónica de Bogotá, una de las estrategias de educación musical pública más importantes del país, que en sus 13 años de trayectoria ha beneficiado a más de 289.000 niñas, niños y jóvenes en las veinte localidades de la ciudad. Este programa hace parte de las apuestas culturales de Bogotá y ha consolidado un modelo de acceso a la formación artística como herramienta de transformación social, convivencia y construcción de ciudadanía.

“Bogotá ha sido ejemplo en su programa de formación musical y en esta ocasión, celebra todos los esfuerzos de la ciudad por el cuidado infantil e invita a desarrollar más iniciativas en contra de la violencia contra niños, niñas y adolescentes”, aseguró David García, director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB).

Como parte de esta propuesta, niñas y niños del programa participan en la producción de un videoclip musical con una canción de Coldplay, que se convierte en un mensaje colectivo en torno al cuidado y la protección de la infancia. A esta acción se suman distintas voces de la ciudad entre artistas, deportistas, periodistas e influenciadores que contribuyen a resaltar la importancia de entornos seguros para su desarrollo.

‘Levanto la mano por la niñez’ propone a la ciudadanía participar a través de un gesto sencillo en video, como una forma de expresar su compromiso cotidiano con el bienestar de la infancia. Con esta iniciativa, la Filarmónica de Bogotá reafirma su labor en la formación musical, la inclusión social y el fortalecimiento de valores ciudadanos desde el arte.