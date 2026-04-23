Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este viernes 24 de abril de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este viernes 24 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Viernes 24 de abril de 2026

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Engativá

Villa Luz

De la Calle 63 a la Calle 66A, entre la Carrera 72 a la Carrera 86

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.