Resultados de las loterías y chances de este jueves 23 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 23 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4399 – La 5ta 4 – Tarde 0236 – La 5ta 0
Culona
Día 2251 – Noche
Astro Sol
5904 – Signo Leo
Pijao de Oro
1652 – La 5ta 8
Paisita
Día 9914 – La 5ta 3 – Noche
Chontico
Día 4370 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 0795 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 4575 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 861 – Noche
Play Four
Día 3115 – Noche
Samán
Día 9588
Caribeña
Día 3346 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 1184 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 4830 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 7464 – La 5ta 0 – Tarde 0237 – La 5ta 5