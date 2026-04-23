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    Resultados de las loterías y chances de este jueves 23 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 23 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4399 – La 5ta 4 – Tarde 0236 – La 5ta 0

    Culona
    Día 2251 – Noche

    Astro Sol
    5904 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    1652 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 9914 – La 5ta 3 – Noche

    Chontico
    Día 4370 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 0795 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 4575 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 861 – Noche

    Play Four
    Día 3115 – Noche

    Samán
    Día 9588

    Caribeña
    Día 3346 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 1184 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 4830 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7464 – La 5ta 0 – Tarde 0237 – La 5ta 5

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