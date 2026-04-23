Destituyen a John Phelan, secretario de Marina de EE. UU.

–Luego de varios meses de disputas internas con altos cargos del Pentágono, fue destituido el secretario de Marina de EE. UU, John Phelan. El anuncio fue hecho en la cuenta oficial en X por Sean Parnell, vocero del Departamento de Guerra de EE. UU.

«En nombre del Secretario de Guerra y del Subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos», escribió Parnell.

John Phelan era el encargado de organizar, entrenar y equipar a las fuerzas navales de Estados Unidos. El secretario de Marina no tiene incidencia directa en los operativos de combate de Estados Unidos, aunque se encarga de definir presupuestos, tecnología y logística de desplazamiento. Su cargo será asumido de forma interina por el subsecretario Hung Cao.

La destitución del secretario de la Armada estadounidense, John Phelan, estuvo altamente relacionada con un conflicto interno con el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, reveló Axios este miércoles, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

«Phelan no entendía que no era el jefe. Su trabajo era seguir las órdenes recibidas, no las que él creía que debían darse», declaró una de las personas consultadas por el medio. La misma fuente afirmó que Phelan y Hegseth no se llevaban bien.

Según otro de los consultados, pesó en esto, paradójicamente, la buena relación que Phelan mantenía con el presidente de EE.UU., Donald Trump, con quien incluso intercambiaba mensajes de texto sobre el óxido en los buques de guerra estadounidenses. Hegseth consideraba que Phelan se saltaba demasiado la cadena de mando al tener una línea directa con Trump, cuya residencia de Mar-a-Lago queda prácticamente al lado de la mansión del ahora exsecretario.

«La diferencia entre Phelan y Driscoll [en referencia al secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll] es que Driscoll está teniendo un éxito rotundo con la iniciativa de transformación. Y es el hombre de confianza de Vance [en referencia al vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance]. Phelan no es nada de eso», afirmó una fuente al comparar a ambos secretarios de la milicia estadounidense.

A pesar de la agitación causada por la salida de Phelan, un alto funcionario de la administración afirmó que Hegseth sigue gozando del favor de Trump, como también de Vance, del secretario de Estado, Marco Rubio, y del general jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine: «Esas son las cuatro relaciones más importantes que puede tener, y son buenas. Pero aquí nunca se sabe», concluyó. (Información DW y RT).