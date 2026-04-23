Mindefensa evalúa en 3 continentes y 6 países propuestas para el «Escudo Nacional Antidrones»

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó este jueves que se han desplegado tres equipos de estudio en 3 continentes y 6 países para evaluar las propuestas para la estructuración del «Escudo Nacional Antidrones». Se trata de definir las tecnologías de más de 10 empresas en Asia, Norteamérica y Europa para concretar la adquisición de los implementos.

Según el jefe de la cartera de Defensa, equipos, esto se realiza considerando que varias empresas han reportado dificultades para importar los equipos a Colombia para las pruebas anunciadas desde comienzo de año.

Añadió que la evaluación se desarrolla de manera simultánea y transparente. «Mientras avanzan las visitas internacionales, en Colombia continúan las pruebas paralelas de otras opciones y mantenemos una comunicación permanente con embajadas y órganos de control», subrayó Sánchez.

Enfatizó que se trabaja intensamente para contratar la mejor solución en este primer semestre.

Por otra parte, indicó, se requiere una regulación estricta para proteger vidas frente a las amenazas de drones.

Al respecto señaló que confía en que el Congreso de la República tramite con celeridad la ley sobre sistemas no tripulados y sus contramedidas, clave para proteger la seguridad y la soberanía de Colombia.

Actualmente hay un control sobre drones en Colombia con base en el Reglamento Aeronáutico, que fue actualizado para 2025-2026, que exige el registro de drones de más de 200g y licencia para usos específicos. Se prohíbe volar sobre aglomeraciones, zonas militares o a más de 123m de altura. Las multas por incumplimiento pueden superar los $18 millones de pesos.

Destacó que llama la atención que China, el mayor productor de drones, ha implementado estrictas regulaciones y leyes antidrones para controlar el espacio aéreo de baja altitud. Estas normas incluyen el registro obligatorio con nombre real, restricciones severas de vuelo (especialmente en Pekín), la prohibición de importación y venta de ciertos modelos.

El «Escudo Nacional Antidrones» es una estrategia de defensa que exige una inversión de 6.2 billones de pesos lanzada por el gobierno colombiano para proteger infraestructuras críticas y a la población del uso de drones con explosivos por grupos armados ilegales.

El sistema, a cargo de fuerzas militares y policía, integra radares, sensores de radiofrecuencia y tecnología de jamming (interferencia) para detectar y neutralizar aeronaves no autorizadas.

Los componentes clave del Escudo Antidrones son:

-Detección y Neutralización: Utiliza tecnología de punta para identificar drones comerciales y artesanales a kilómetros de distancia y bloquear sus señales de mando para desactivarlos sin derribo físico.

-Cobertura Geográfica: Se enfoca en crear «burbujas de protección» en zonas de alta vulnerabilidad, incluyendo regiones como el Cauca, Nariño y el Catatumbo.

-Regulación y Doctrina: Incluye el desarrollo de nuevas normas, entrenamiento especializado para la Fuerza Pública y la implementación de protocolos de respuesta.

-Inversión Tecnológica: La iniciativa busca adquirir tecnología internacional, invitando a más de 115 empresas de más de 20 países para combatir los más de 8.300 ataques registrados en 2025.

Este proyecto busca responder al uso creciente de drones por parte de actores armados ilegales para cometer atentados contra la fuerza pública y la infraestructura crítica.

De acuerdo con el ministro Sánchez, el proyecto licitatorio tendrá el acompañamiento del Grupo de Transparencia del ministerio de Defensa Nacional y de una empresa especializada en contratación estatal, y estará basado en varios criterios básicos, así:

1- El contrato será del Gobierno a la compañía, pero con el acompañamiento del país o del Estado al cual pertenece la compañía fabricante.

2- Contratación directa.

3- La negociación será únicamente con los fabricantes o los representantes legales directos de cada una de las compañías, con el acompañamiento de las embajadas de los países a los cuales pertenecen dichas compañías.

4- No se recibirán ofertas de empresas integradoras o comercializadoras.

5- El diálogo entre las diferentes ofertas será directamente con el equipo de Drones y Antidrones.

6- Se debe garantizar la actualización del software ofertado.

7- Se debe garantizar el entrenamiento y la capacitación de instructores tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos.

8- Debe incluir la transferencia de tecnología.

9- Las pruebas se realizarán en el ambiente operacional colombiano.

10- No se aceptarán regalos, invitaciones ni nada que se pueda entender como inducción o influencia a privilegiar alguna contratación.

11- Las ofertas deben presentarse con base en los procedimientos contractuales establecidos y serán evaluadas por el equipo técnico, económico y jurídico, encargado de decidir qué es lo mejor que le conviene a Colombia, “no es el ministro de Defensa».

12- Habrá exigencia estricta en las entregas, por lo tanto deben considerar el contexto estratégico global. “Deben ser conscientes de los conflictos que hay alrededor del mundo y nada de ello puede parar, afectar, demorar la entrega». 13- Exigiremos plenas garantías y pólizas de cumplimiento», agregó el funcionario.