Obispos colombianos piden desescalar el lenguaje en la campaña presidencial excluyendo toda forma de violencia, estigmatización o descalificación

–Frente al agitado desarrollo de la campaña presidencial y las recientes denuncias de amenazas contra candidatos, los obispos colombianos hicieron un llamado urgente a proteger la vida, cuidar el lenguaje y salvaguardar la democracia como pilares fundamentales del país.

En un comunicado a través de la Conferencia Episcopal, los jerarcas de la Iglesia Católica advierten que Colombia atraviesa “un momento decisivo que exige compromiso firme con la vida, la democracia y el respeto”, y subrayan que no es posible avanzar en el proceso electoral si no existen garantías reales para todos los actores políticos.

En este contexto, instan a las autoridades a actuar con determinación para proteger a quienes participan en la contienda.

“Hacemos un llamado a los organismos del Estado a redoblar sus esfuerzos para garantizar la integridad y la seguridad de quienes aspiran a la Presidencia de la República, así como el libre ejercicio de los derechos democráticos”, precisan.

El pronunciamiento se da en un escenario marcado por alertas de posibles atentados, intimidaciones y hechos de violencia que han encendido las alarmas sobre la seguridad del proceso democrático.

Junto a la preocupación por la seguridad de los candidatos, la Iglesia advierte que el tono del debate público incide directamente en la convivencia y en la estabilidad democrática.

Por ello, exhorta directamente a los candidatos y sus campañas a “promover un debate respetuoso, excluyendo toda forma de violencia verbal, estigmatización o descalificación”.

Este llamado recoge la enseñanza del Papa Francisco, quien insistía en que el camino no es la confrontación destructiva, sino el encuentro.

“En lugar de descalificar rápidamente al adversario, hay que afrontar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora” (Encíclica Fratelli tutti, 203), dijo el desaparecido pontífice.

Los obispos agrupados en la Conferencia Episcopal plantean que el país necesita un giro en el enfoque de la campaña electoral, pasando de la confrontación a las propuestas que respondan al bien común.

“La palabra pública debe ser un instrumento de construcción y no de división”, afirman.

En coherencia con este llamado, los obispos en Colombia hacen eco de palabras expresadas recientemente por el Papa León XIV durante su paso por África. El pontífice ha insistido en la necesidad de reconocerse como una sola familia, incluso en medio de las diferencias:

“En un mundo lleno de enfrentamientos e incomprensiones, ¡encontrémonos y tratemos de comprendernos, reconociendo que todos somos una sola familia! Hoy, la sencillez de esta certeza es la llave para abrir muchas puertas aparentemente cerradas” (Argelia, 13 de abril de 2026).

Finalmente, más allá de las decisiones institucionales o políticas, los obispos recuerdan que el momento que vive el país exige corresponsabilidad: “Cuidar la vida, cuidar la palabra y cuidar la democracia es una responsabilidad compartida”.