Trabajo sí hay en Bogotá: Postúlese a 150 vacantes este jueves 23 de abril en Feria de Empleo en Fontibón

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 150 vacantes para gestoras y gestores de soluciones financieras, asesores de servicio, auxiliares de producción, asesor comercial para marca de moda y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este jueves 23 de abril de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con una Feria de Empleo al entro Empresarial Dorado Plaza en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Feria de Empleo con 150 vacantes de ‘Talento Capital’ en Fontibón, al occidente de Bogotá

Accede a 150 vacantes de:

Gestoras y gestores de soluciones financieras.

Asesores y asesoras de servicio.

Auxiliares de producción.

Asesor y asesoras comercial para marca de moda.

Auxiliares de enfermería.

Operarios y operarias producción.

Operarios y operarias empaque.

Mecánico III.

Costurero o costurera de confección.

Armador de módulos.

Asesores comerciales y promotores.

Estas vacantes son ofertadas por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Convocatoria laboral para personas con estudios de bachillerato ? técnicos o tecnólogos.

Con y sin experiencia previa.

Asiste este jueves 23 de abril de 2026, al Centro Empresarial Dorado Plaza ubicado en la calle 26 #85D-55 – Módulo 1, oficinas 215 y 216. Horario de 8:00 a. m. a 12:00 m.

? Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.