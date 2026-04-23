Conozca sus derechos y deberes como tenedor de animales de compañía en la próxima charla virtual de copropiedad este jueves 23 de abril

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) convoca a toda la ciudadanía para participar en la charla virtual ´Copropiedad y Convivencia en conjuntos por los animales´. La capacitación se llevará a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams, el jueves 23 de abril de 5:00 p. m. a 6:30 p. m.

La propuesta desde la Alcaldía Mayor de Bogotá es reflexionar que en el 74% de los bogotanos y bogotanas habitan en apartamentos y conjuntos. Este encuentro virtual orientará a las personas participantes en temas como normas de convivencia, marco legal y principios del bienestar animal

Con estos espacios se fortalecen las líneas de trabajo, defensa y protección para los animales de compañía, además, pueden obtenerse herramientas para la gestión de conflictos o discrepancias con familias interespecie dentro de las unidades residenciales.

A través de su cuenta en la red social X, el Instituto destacó que este encuentro digital fomentará un espacio de discusión para que los animales que habitan Bogotáy habitan en copropiedades tengan ahí espacios de bienestar y de protección.

Recuerda, la cita es jueves 23 de abril a partir de las 05:00 p. m.

Fecha: jueves, 23 de abril de 2026

Hora: De 5:00 p. m. a 6:30 p. m.

Modalidad: Virtual.

Plataforma: Teams.

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