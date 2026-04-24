Atentado terrorista con cilindros bomba en Cali contra Cantón Militar Pichincha; Se ofrece recompensa de $100 millones por captura de autores, al parecer disidentes de las Farc

–(Imagen red social). Con una buseta como lanzadera se ejecutó este viernes un atentado terrorista utilizando cilindros bomba contra el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada. Por fortuna solo uno de los artefactos cayó dentro de las instalaciones militares y no estalló. Otro de los explosivos detonó dentro del mismo automotor, el cual se incendió.

Según el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, solo una persona resultó herida «y, hasta el momento, no se registran víctimas fatales».

La buseta, de servicio escolar, fue instalada a un costado de las instalaciones militare por un sujeto que huyó del sitio a pie y pocos minutos después se produjo una explosión.

El comando del Ejército Nacional de Colombia, tras rechazar de manera contundente la acción terrorista, la atribuyó preliminarmente al grupo autodenominado Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

«Este acto terrorista puso en riesgo a la población civil y ocasionó daños a la infraestructura de la unidad militar. Afortunadamente, no se registran personas heridas», afirmó.

Agregó que junto a la Policía, se activo un dispositivo de seguridad para ubicar a los responsables de este hecho delictivo e invitó a colaborar con ese propósito.

Rechazo la acción terrorista registrada en Cali, donde fueron lanzados artefactos explosivos improvisados contra el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada. En coordinación con la @PoliciaNacional, se mantiene un dispositivo de seguridad y se han intensificado las labores… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) April 24, 2026

Inicialmente el alcalde de la capital vallecaucana ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a identificar y capturar a los autores del ataque terrorista, pero luego se elevó la gratificación a 100 millones.

Alejandro Eder también responsabilizó a las disidencias de las Farc la acción terrorista. «Aunque primero se tiene que adelantar la investigación, pero en Cali, como sabemos, desde el año pasado se han ensañado los terroristas con golpear la ciudad. Por ello es posible que las responsables sean las disidencias de las Farc, del frente Jaime Martínez, por la modalidad”, precisó.

El mandatario aseguró que Cali estaba bajo una ofensiva criminal. «Nuestra ciudad vuelve a ser blanco del terrorismo. Hoy más que nunca necesitamos unidad y coordinación en todos los niveles del Estado para enfrentar con firmeza a los narcoterroristas», subrayó.

«Es momento de trabajar unidos por Cali: @petrogustavo, @mindefensa y fuerzas vivas. Juntos por la seguridad de nuestra ciudad», concluyó.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también se pronunció.

«Rechazo con total contundencia el atentado terrorista en las inmediaciones del Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del Ejercito. Repudiamos estos actos criminales que atentan contra nuestra Fuerza Pública y ponen en riesgo a la ciudadanía», precisó en su cuenta en X.

Afirmó que «esta ola terrorista es el reflejo de lo que está pasando en Cali y en el Valle: la falta de apoyo del Gobierno Nacional para enfrentar a este monstruo que nos quiere acorralar. Aquí estamos haciendo todo para frenar a los violentos, pero se necesitan acciones inmediatas y contundentes».

La mandataria departamental advirtió que ha solicitado una intervención integral en Jamundí, esa misma decisión debe extenderse a todo el Valle y al suroccidente del país. Lo hemos dicho una y otra vez: no hay más tiempo que perder».

Igualmente señaló que desde el primer momento, a través de la Secretaría de Seguridad, hicimos presencia en el lugar y activamos todas las capacidades para esclarecer lo ocurrido, atender a los afectados —con quienes nos solidarizamos— y dar con los responsables.

«No nos van a doblegar. En el Valle seguimos firmes, enfrentando de frente a la criminalidad para proteger a nuestra gente», puntualizó.