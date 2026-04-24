Movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy viernes 24 de abril

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy viernes 24 de abril de 2026, se registró alta congestión en la avenida NQS o carrera 30 con calle 33 en inmediaciones a la estación Avenida El Dorado, por obras. Además, se presentó un accidente de tránsito con persona fallecida en la vía en la calle 26 con carrera 85D lo que genera alto flujo vehicular. Asimismo se presentó de un camión varado en la vía Bogotá-La Calera con kilómetro 3. Estas situaciones pueden generar impactos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Infórmate y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy viernes 24 de abril de 2026

Anta congestión en la avenida calle 26 con carrera 85D por accidente de tránsito

Corte 9:50 a. m.

?Grupo de criminalística realiza labores de investigación por siniestro vial con fatalidad en la Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 85D, sentido oriente – occidente.

??Rutas alternas: Av. Esperanza y Av. Mutis.

Corte 9:20 a. m.

Actualización:?Por siniestro vial con fatalidad en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 85D, sentido oriente a occidente, se realizan cierres viales en:

?Calle 26 con carrera 81B.

?Calle 26 con carrera 74.

??Rutas alternas: Avenida La Esperanza y avenida Mutis o calle 63.

Corte 9:05 a. m.

?Siniestro vial con fatalidad en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 85D, sentido oriente a occidente, entre dos motociclistas.

??Rutas alternas: Avenida La Esperanza y avenida Mutis con calle 63. ??Tránsito y Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en la avenida NQS con calle 33 por obras e impactos en la operación de rutas de TransMilenio

Corte 10:27 a. m.

A la hora mejoran las condiciones de la movilidad en la NQS con Carrera 33. Los servicios troncales operan con normalidad. El equipo en vía hace acompañamiento ya que, por el desarrollo de las obras, es posible que haya congestión en diferentes momentos del día.

A nuestros usuarios les recomendamos seguir el canal de WhatsApp de TransMilenio para estar informados de cualquier novedad en la operación.

Corte 7:57 a. m.

Por desarrollo de obras de malla vial en la NQS con calle 33 en inmediaciones a la estación Avenida El Dorado, sentido norte a sur, hay bastante flujo vehicular y congestión. La flota de TransMilenio realiza salida al carril mixto y contraflujo para descongestionar vía. Personal en vía realiza acciones para agilizar el paso de los buses troncales.

Alta congestión por camión varado en la vía Bogotá-La Calera con kilómetro 3

Corte 8:10 a. m.

Camión varado en la localidad de Chapinero, en la vía Bogotá-La Calera con kilómetro 3. Unidad de Tránsito y grúa asignada. ?Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto.

Alta congestión para ingreso Bogotá por la autopista Norte

Corte 7:40 a. m.

Ingresando a la ciudad por el corredor de la autopista Norte se registra alto flujo vehicular desde el peaje Andes hasta calle 201. Grupo Guía gestiona el tráfico.

Alta congestión por volqueta varada en la carrera Séptima con calle 186

Durante la mañana de hoy viernes 24 de abril de 2026, se registro alta congestión por una volqueta varada en la carrera Séptima con calle 186.

Corte 8:46 a. m.

Actualización: ???La volqueta es retirada de la vía y se recupera la movilidad en la carrera Séptima con calle 186.

Corte 7:30 a. m.

?Volqueta varada en la localidad de Usaquén, en la carrera Séptima con calle 186. Unidad de Tránsito en el punto y grúa asignada. ? Ruta alterna: Autopista Norte. ?Grupo Guía realiza pare y siga en el corredor.

Alta congestión por tractocamión varado en la autopista Sur con carrera 72

Durante la mañana de hoy viernes 24 de abril de 2026, se registró un tractocamión varado en la autopista Sur con carrera 72.

Corte 7:51 a. m.

Actualización: ???El tractocamión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la autopista Sur con carrera 72, sentido occidente a oriente.

Corte 7:39 a. m.

Actualización: ?Grupo Guía gestiona el tráfico en la autopista Sur con carrera 72, sentido occidente a oriente, debido a tractocamión varado. Unidad de Tránsito en el punto. Grúa asignada.

Corte 6:34 a. m.

Tractocamión varado en la localidad de Ciudad Bolívar, en la autopista Sur con carrera 72, sentido occidente a oriente. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Encharcamientos en vías de Bogotá por fuertes lluvias

Corte 6:09 a. m.

??Se presentan encharcamientos en:

?Avenida Ciudad de Cali con calle 132.

?Avenida Ciudad de Cali con calle 139.

¡Se recomienda transitar con precaución sobre estas zonas!

Alta congestión por accidente de tránsito en la vía Bogotá-Cota con avenida Guaymaral

Durante la mañana de hoy viernes 24 de abril de 2026, se registró el volcamiento de automóvil en la vía Bogotá-Cota con avenida Guaymaral.

Corte 8:16 a. m.

Actualización: ???El automóvil es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la vía Bogotá-Cota con avenida Guaymaral.?Agentes Civiles y Grupo Guía gestionan el tráfico en el corredor.

Corte 7:49 a. m.

Actualización:?Grúa realiza maniobras para retirar el automóvil volcado de la vía Bogotá-Cota con avenida Guaymaral.

?Ruta alterna: Calle 80. ??Agentes Civiles, Grupo Guía y Tránsito en el punto.

Corte 7:03 a. m.

Actualización: ???El automóvil es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la vía Bogotá-Cota con avenida Guaymaral.

Corte 6:04 a. m.

Volcamiento de automóvil en la localidad de Suba, en la vía Bogotá-Cota con avenida Guaymaral. Unidad de Tránsito, Grupo Guía y grúa en el punto.