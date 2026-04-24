Disfrute de ‘Noches en los jardines de España’ con la Filarmónica de Bogotá

Crédito: Kike Barona

La Filarmónica de Bogotá, dirigida por Rubián Zuluaga, y la solista española Judith Jáuregui, se encontrarán en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el domingo 26 de abril a las 5:00 p. m. para interpretar ‘Noches en los jardines de España’, una partitura célebre del compositor Manuel de Falla.

Además, la Filarmónica de Bogotá, tocará ‘La isla de los muertos, Op. 29’ de Serguéi Rajmáninov (1873 – 1943); y la Suite No. 1 de “Belkis, reina de Saba”, de Ottorino Respighi (1879 – 1936).

? 26 abril de 2026- “Noche en los jardines de España” con la pianista Judith Jáuregui

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Fecha: Domingo 26 abril 2026

Hora: 05:00 p. m.

05:00 p. m. Entrada con boletería

Judith Jáuregui, piano (España)

Personalidad, refinamiento y luz definen a la pianista Judith Jáuregui. Descrita por la revista inglesa International “Piano” como la ‘intuición creativa’, ‘una artista imaginativa, una intérprete sorprendemente individual, que impresiona por la madurez de su expresión’; mientras que para el medio alemán “Piano News”, ‘no es solo la impecabilidad de su interpretación la que cuenta, sino la impresión de escuchar a una pianista que verdaderamente tiene algo que decir’.

En las más recientes temporadas ha sido recibida con entusiasmo en salas y festivales de referencia internacional como el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Louvre de París, Flagey en Bruselas, el Konzerthaus de Berlín, Suntory Hall de Tokio, NCPA de Pekín, el Teatro Mayor de Bogotá, Schloss Elmau en Alemania, Murten Classics en Suiza el Festival de Piano de La Roque d’Anthéron en Francia o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Su discografía refleja su amplio repertorio: desde el reciente álbum con el Concierto de Grieg y las “Noches en los jardines de España” de Manuel de Falla junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que recibió una nominación a los prestigiosos Premios ICMA en la edición de 2025, así como los cinco previos con los que se adentró en autores como Liszt, Chopin, Debussy, Falla, Mompou, Szymanowski o Scriabin.