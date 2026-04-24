Petro y Delcy Rodríguez sellan acuerdos estratégicos en Caracas para fortalecer la integración y seguridad fronteriza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, concluyeron este viernes una reunión de alto nivel en el Palacio de Miraflores (Caracas) con el fin de formalizar los acuerdos alcanzados en la tercera Comisión de Vecindad e Integración. El encuentro buscó consolidar una hoja de ruta conjunta frente a desafíos de seguridad, soberanía alimentaria y la transición energética en la región, marcando un nuevo hito en la normalización de las relaciones binacionales.

Seguridad y control en la zona de frontera

Uno de los puntos neurálgicos de la cumbre fue el diseño de estrategias para recuperar la soberanía en los pasos fronterizos. Ambos gobiernos acordaron intensificar la vigilancia para combatir el accionar de presuntos grupos armados y las supuestas redes de contrabando que operan en los límites de ambas naciones.

El acuerdo contempla una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad para proteger a la población civil y desarticular las estructuras de la presunta criminalidad organizada que utiliza la frontera para actividades ilícitas. Según lo expresado por el mandatario colombiano, el objetivo es convertir la zona fronteriza en un polo de desarrollo legal y seguro.

Hacia una transición energética y soberanía alimentaria

En materia económica, los equipos técnicos de ambos países avanzaron en convenios para garantizar el flujo de suministros esenciales. Se discutieron modelos para fortalecer la seguridad alimentaria mediante el intercambio de productos básicos y el apoyo a pequeños productores agrícolas de ambos lados del río Arauca y el Táchira.

Asimismo, Petro y Rodríguez enfatizaron la necesidad de una cooperación energética que trascienda los combustibles fósiles. Se planteó la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos de energías limpias, buscando que la región sea líder en sostenibilidad y reduzca la dependencia de modelos extractivos tradicionales, a los que el presidente Petro se ha referido como factores de inestabilidad geopolítica.

Cierre institucional y diplomático

La jornada finalizó con la firma del acta oficial por parte de los cancilleres Luis Gilberto Murillo (Colombia) e Yván Gil (Venezuela). Este documento ratifica los compromisos en transporte, salud pública en la frontera y la reactivación total del comercio formal, proyectando un incremento significativo en las cifras de exportación e importación para el cierre del año 2026.