Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reúnen en Caracas para fortalecer la seguridad fronteriza y el comercio binacional

Este viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Caracas para sostener un encuentro de alto nivel con Delcy Rodríguez, quien ejerce como mandataria encargada de Venezuela. La reunión, que se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores, tiene como objetivo principal consolidar una estrategia conjunta contra los grupos armados ilegales en la frontera y formalizar acuerdos de cooperación energética y comercial tras la reconfiguración política en el vecino país.

Seguridad y cooperación: El eje de la agenda bilateral

El encuentro presidencial marca un hito diplomático al ser la primera visita oficial de un jefe de Estado a la capital venezolana tras los recientes cambios en la estructura de poder de ese país. El presidente Petro, acompañado por una delegación técnica liderada por el ministro de Defensa, busca establecer mecanismos de inteligencia compartida para combatir el narcotráfico y el contrabando en los 2.200 kilómetros de frontera común.

Durante la jornada, se espera la firma del acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración, un documento que busca normalizar el tránsito y proteger a la población civil en las zonas limítrofes. Además, los mandatarios discutirán la reactivación del sector hidrocarburos, con especial énfasis en la posible importación de gas venezolano hacia Colombia.

El repunte económico tras la reapertura

Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, el intercambio entre ambas naciones ha experimentado un crecimiento vertiginoso. Según datos de la Cámara Colombo Venezolana, el comercio binacional ha pasado de US200millonesama?sde??US1.000 millones** en los últimos tres años, lo que representa un incremento cercano al 600%. Esta tendencia es uno de los pilares que Petro busca blindar mediante acuerdos de seguridad jurídica para los exportadores colombianos.

Antecedentes y contexto diplomático

La cita en Caracas se produce después de que un encuentro previo, programado para el mes de marzo en la frontera, fuera cancelado por razones de seguridad. En sus declaraciones previas al viaje, el presidente Petro enfatizó la necesidad de mantener un diálogo directo con la administración interina venezolana para garantizar la estabilidad regional y posicionar a Colombia como un mediador clave en el nuevo escenario geopolítico del continente.