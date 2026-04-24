Asista a la jornada de vacunación antirrábica gratis este viernes 24 de abril en Los Mártires

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La vacunación que protege a perros, gatos y a toda la comunidad llega a Los Mártires, en el centro de Bogotá. Este viernes 24 de abril de 2026, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) estará en la ‘Feria A Tu Servicio’ con un punto gratuito de vacunación antirrábica en el parque del barrio Santa Fe. ¡Asiste y protege a tu mascota!

La jornada hace parte de la estrategia permanente de la entidad para cuidar la salud pública a través del bienestar animal. En 2025, la localidad alcanzó 5.000 animales vacunados, 2.610 perros y 2.390 gatos, con un promedio de 416 al mes.

Este resultado se logró con presencia en territorio: 104 barridos casa a casa, dos puntos fijos mensuales y 27 jornadas extramurales que han acercado la vacunación a más hogares.

La apuesta continúa en 2026. Entre enero y marzo, ya se han vacunado 640 animales (329 perros y 311 gatos), mediante cinco barridos casa a casa, dos puntos fijos y ocho jornadas extramurales, consolidando la vacunación como una acción constante en la localidad.

“Vacunar a perros y gatos contra la rabia, cada año, no es solo un acto de cuidado, es una decisión que protege a tu animal de compañía, a tu familia y a toda la comunidad. La invitación es clara: aprovechar esta jornada gratuita y mantener al día la vacunación de los peluditos y peluditas”, señaló Diane Moyano, subdirectora de Vigilancia en Salud (e) de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

La cita es en el parque del barrio Santa Fe, ubicado en la calle 22 #17-63.

Además de esta jornada, la localidad cuenta con dos puntos fijos de vacunación antirrábica:

Antigua UPA La Fallett – Carrera 18A # 3A – 27. Segundo y cuarto viernes de cada mes, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Parque Santa Fe – Calle 22 # 17 – 63. Tercer jueves de cada mes, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

La Secretaría Distrital de Salud reitera el llamado a la ciudadanía: vacunar es proteger. Participar es cuidar.