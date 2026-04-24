Petro acusa a Enel de «atracar» a los colombianos con sobrecostos tarifarios y exige la devolución de esos dineros, tras ser multada por la SuperServicios

–El presidente Gustavo Petro hizo eco este viernes a la multa de $2.847 millones que impuso la Superintendencia de Servicios a la operadora eléctrica Enel por distorsionar la formación del precio en bolsa de energía, afectando el costo de las tarifas a los usuarios y tras acusar a la empresa italiana de haber atracado el bolsillo de los colombianos pidió iniciar acciones para que devuelva el sobrecosto cobrado a los usuarios.

La Superservicios afirmó que la investigación evidenció que se ofertaron precios elevados que no correspondían a las condiciones reales del sistema, lo que desplazó generación más económica y elevó artificialmente el precio de la energía. Este caso marca un precedente en el control al mercado eléctrico: es la primera sanción confirmada por distorsión de precios en bolsa, puntualizó.

Al respecto, el jefe del Estado afirma en su cuenta en X: «Efectivamente el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo fue Enel y no el salario vital».

«La empresa Enel distorsionó el precio de bolsa de la energía eléctrica e hizo subir el precio de la generación eléctrica para Bogotá un 9% en un solo mes», subraya el primer mandatario.

Añade que «Enel especuló y ha sido sancionada con una multa por la superintendencia de servicios», por lo cual le solicitó a la embajadora colombiana en Italia iniciar acciones bajo las leyes italianas y europeas de lo que significa este atraco al bolsillo de los colombianos.

El hecho es que el Estado italiano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, es el principal accionista de Enel, con cerca del 30 por ciento del capital social. Enel lleva más de 25 años operando en Colombia, con su llegada formal el 23 de octubre de 1997 tras la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, operando bajo las marcas [Codensa] y [Emgesa] durante gran parte de su trayectoria. El Presidente de la Junta Directiva de la firma es José Antonio Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Ambos son hijos del abogado y banquero Germán Vargas Espinosa y de Clemencia Lleras de la Fuente.

El presidente Gustavo Petro advierte igualmente que Enel es generadora en el país y distribuidora y comercializadora en Bogotá, y «por no ser anónimas las transacciones en Bolsa como he pedido, puede hacer subir el precio de la generación de la misma empresa dueña tanto de la generación como de la distribución y comercialización y establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales».

Por ello, afirma, la Superintendencia de Industria y Comercio «debe actuar para romper el monopolio prohibido por la constitución», pues «de esta manera ENEL sube sus ingresos estafando a los usuarios que fueron los usuarios bogotanos».

Finalmente, señala: «Solicito oficialmente a la empresa Enel del grupo EEB devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura».