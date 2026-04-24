Trump descarta usar armas nucleares contra Irán

–El presidente Donald Trump aseguró que su objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo, en medio de cuestionamientos sobre la evolución del conflicto y descartó atacar a Irán con un arma nuclear. «No, no la usaría», dijo a periodistas en la Casa Blanca. «¿Por qué usaría un arma nuclear cuando, de una manera muy convencional, (cuando) los hemos diezmado sin ella?», preguntó. «Nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear», agregó.

Durante el conflicto, el vicepresidente JD Vance advirtió que Estados Unidos estaba preparado para utilizar armas no empleadas anteriormente, aunque la Casa Blanca negó que amenazara con ataques nucleares.

De otro lado, el presidente Donald Trump, afirmó que tomó «una pequeña pausa» en relación con el conflicto con Irán, cuando un periodista le preguntó por el avance de la guerra que ya lleva ocho semanas desde que inició.

El intercambio se produjo después de que el reportero señalara que el mandatario había estimado inicialmente que el conflicto duraría entre cuatro y seis semanas, plazo que ya se ha superado.

«Bueno, espero eso, pero también tomé una pequeña pausa. Les di un respiro», respondió Trump. El presidente añadió que su objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo, en medio de cuestionamientos sobre la evolución del conflicto.

En el marco de la prórroga del alto el fuego con Irán, funcionarios declararon al Wall Street Journal que actualmente EE.UU. se enfrenta a un consumo extenso de misiles, que le tomaría cerca de seis años recuperar su dotación de municiones con miras a un futuro conflicto.

«Pasarán años antes de que podamos reconstruir esos inventarios», afirmó Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Según su análisis, esto implica una escasez más pronunciada en el caso de las armas defensivas, como los interceptores de misiles.

Mientras tanto, medios reportan que Irán mantiene más capacidades militares de las que la Casa Blanca y el Departamento de Guerra han reconocido públicamente, según varios funcionarios estadounidenses al tanto de evaluaciones de inteligencia. (Información DW y RT).