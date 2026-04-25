Al menos 13 muertos deja nuevo atentado por bomba en el Cauca

En la tarde de este sábado una violenta acción terrorista en el sector de Cajibío, sobre la vía Panamericana (Cauca), cobró la vida de al menos 13 personas y dejó decenas de heridos. El ataque, atribuido preliminarmente a grupos armados ilegales que operan en la zona, se perpetró mediante la detonación de artefactos explosivos (presuntamente cilindros bomba) al paso de un autobús de servicio público y otros vehículos particulares, con el objetivo de desestabilizar el orden público y bloquear el corredor vial más importante del suroccidente colombiano.

La tragedia ocurrió en medio de una escalada de violencia que ha azotado al departamento del Cauca en las últimas horas. Según los reportes de las autoridades de salud y los organismos de socorro que atendieron la emergencia, el impacto de la explosión destruyó por completo un bus afiliado a una empresa de transporte intermunicipal, provocando el deceso inmediato de varios pasajeros. Con el paso de las horas, el balance de fallecidos aumentó de 7 a 13 debido a la gravedad de las heridas de quienes habían sido trasladados a centros asistenciales en Popayán.

Testigos en la zona relataron escenas de angustia mientras los conductores de otros vehículos intentaban auxiliar a los sobrevivientes antes de la llegada de la Fuerza Pública. El atentado no solo dejó pérdidas humanas irreparables, sino que también causó un cráter de gran magnitud en la calzada, lo que mantiene el tránsito totalmente interrumpido entre los departamentos de Cauca y Nariño.

Las autoridades han señalado como presuntos responsables a las disidencias de las Farc, quienes mantienen una fuerte presencia en la región y han intensificado sus ataques contra la infraestructura y la población civil. El Gobierno Nacional ha convocado a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar las medidas a tomar frente a esta crisis humanitaria y de seguridad que paraliza el sur del país.