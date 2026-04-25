Habilitan el sentido sur-norte de la carrera Novena, entre calles 170 y 193

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán avanza en la recta final de la avenida Laureano Gómez (carrera Novena), con la habilitación de 2,3 kilómetros de vía en el costado oriental entre calles 170 y 193, una obra estratégica para mejorar la movilidad en el norte de Bogotá.

Con esta apertura, más de un millón de ciudadanos de la localidad de Usaquén y sectores como San Antonio, Tibabita, Verbenal y Lijacá comienzan a ver resultados concretos en sus desplazamientos diarios, con reducciones de hasta 35 minutos en los tiempos de viaje.

“Hoy habilitamos el costado oriental de la novena, de la 170 a la 193. Un dolor de muchos años para la ciudadanía que logramos resolver. Vamos a seguir trabajando para entregar todas las obras de Bogotá. Esto además ayudará a mejorar el tráfico en la Séptima”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Este corredor, que llevaba más de seis años de retrasos, alcanza hoy un avance superior al 99 %, frente al 75 % en que fue recibido en enero de 2024. La obra será entregada en su totalidad en junio de 2026, consolidando una conexión clave entre el norte y el sur de la ciudad.

El proyecto contempla:

2,3 kilómetros de vía

6 carriles (3 por sentido)

Más de 23 000 m² de espacio público

2,3 km de ciclorruta

Más de 8500 m² de zonas verdes

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, destacó que la obra fue destrabada gracias a una gerencia directa en territorio.

“Abrimos por fin todo el costado oriental de la av. Laureano Gómez, un proyecto que debió entregarse en 2020. Desde 2024 aceleramos su ejecución y hoy la ciudadanía empieza a disfrutarlo”, señaló el director Molano.

Para lograr este avance, el Distrito implementó acciones clave como la coordinación con empresas de servicios públicos, la recuperación del espacio público, intervenciones técnicas para estabilización del terreno y seguimiento permanente en obra.

Durante su ejecución, el proyecto enfrentó múltiples retos como interferencias en redes, problemas prediales, invasiones y hundimientos entre las calles 189 y 191, donde continúan trabajos en el costado occidental.

Además de mejorar la movilidad, la obra incorpora un componente urbano con más de 1400 m² de murales realizados por el colectivo Moster Paint, que resaltan especies emblemáticas de la Sabana de Bogotá como el venado cola blanca, la tingua bogotana y el colibrí.

Con una inversión superior a 159 000 millones de pesos, la avenida Laureano Gómez se consolida como una de las obras más importantes para descongestionar corredores como la carrera Séptima, la Autopista Norte y la avenida Boyacá.

Bogotá continúa avanzando en la entrega de infraestructura clave para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y responder a deudas históricas en movilidad.