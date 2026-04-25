Si busca casa propia no se pierda este fin se semana la feria de vivienda y conozca la oferta de Bogotá

Imagen: Secretaría Distrital del Hábitat.

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) invita a las personas que deseen tener vivienda a participar en la feria de Colsubsidio que se tendrá los días 24, 25 y 26 de abril en Bogotá, una oportunidad para orientar y acompañar los procesos de acceso a un hogar digno.

¡Cumplir el sueño de tener casa propia en Bogotá, sí es posible! Asiste de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. al Cubo Colsubsidio, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #52 – 77 y conoce proyectos, constructoras, charlas especializadas y recibe asesoría personalizada en un solo lugar.

Las ferias de vivienda en Bogotá ofrecen oportunidades clave para adquirir vivienda propia con subsidios y asesoría personalizada.